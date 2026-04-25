 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

LIVE! RWO kassiert Ausgleich, Köln erzielt 2:0

Nur drei Spiele stehen am Samstag in der Regionalliga an - die haben es aber gleich in sich. Im Fokus steht das Fernduell im Meisterrennen zwischen Fortuna Köln und RW Oberhausen. Weil noch unklar ist, wo in dieser Saison das rettende Ufer beginnt, sollten die SSVg Velbert,der Wuppertaler SV und der SC Wiedenbrück dringend Boden nach oben gutmachen.

von Markus Becker · Heute, 12:44 Uhr · 0 Leser
Fortuna Köln verlor zuletzt mit 0:3 gegen den 1. FC Köln II.
Fortuna Köln verlor zuletzt mit 0:3 gegen den 1. FC Köln II. – Foto: IMAGO/ HMB-Media

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Regionalliga West
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1. FC Köln II

Gerät Spitzenreiter Fortuna Köln jetzt ins Wanken? Nach der höchsten Saisonniederlage aus der Vorwoche (0:3 gegen den 1. FC Köln II) steht das Team von Matthias Mink nun vor einer absoluten Pflichtaufgabe. Sollte es gegen Tabellenschlusslicht SC Wiedenbrück erneut nicht zu drei Punkten reichen, könnte das Verfolger RW Oberhausen noch weiter Auftrieb geben. Die Kleeblätter empfangen parallel den angeschlagenen Niederrhein-Rivalen Wuppertaler SV, der seinerseits auch dringend punkten muss. Auch die SSVg Velbert steckt mitten im Abstiegskampf, könnte gegen den 1. FC Köln II den Rückstand auf den SV Rödinghausen verkürzen.

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Liveticker: RW Oberhausen - Wuppertaler SV

Heute, 14:00 Uhr
RW Oberhausen
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Wuppertaler SV
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Liveticker: SSVg Velbert - 1. FC Köln II

Heute, 14:00 Uhr
SSVg Velbert
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Liveticker: Fortuna Köln - SC Wiedenbrück

Heute, 14:00 Uhr
SC Fortuna Köln
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So geht es am kommenden Spieltag weiter

32. Spieltag
02.05.26 Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Bocholt
02.05.26 1. FC Köln II - SV Rödinghausen
02.05.26 SC Wiedenbrück - SSVg Velbert
02.05.26 Sportfreunde Siegen - Bonner SC
02.05.26 VfL Sportfreunde Lotte - Fortuna Düsseldorf II
02.05.26 Wuppertaler SV - FC Gütersloh
02.05.26 VfL Bochum II - RW Oberhausen
03.05.26 SC Paderborn 07 II - SC Fortuna Köln
03.05.26 FC Schalke 04 II - Borussia Dortmund II

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