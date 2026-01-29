Live: RWO kann Erfolgslauf auch gegen den Bonner SC fortsetzen

Burinyuy Nyuydine traf doppelt gegen Fortuna Düsseldorfs Zwote. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Wie ein Aufstiegsanwärter präsentierte sich RW Oberhausen im Aufeinandertreffen mit Fortuna Düsseldorf II am vergangenen Spieltag. Kurz vor dem Gipfeltreffen mit Fortuna Köln gilt es nun beim Bonner SC, die gute Ausgangslage zu bestätigen. Der Aufsteiger aus Bonn kann nach einer mehr als ordentlichen Saison dagegen weitgehend befreit aufspielen.

Nach derzeitigem Stand winkt dem Bonner SC sogar das beste Abschneiden in der Regionalliga West der Vereinsgeschichte. Platz zehn aus der Spielzeit 2009/10 markiert bislang den Höchstwert. Es ist keineswegs ausgeschlossen, dass die Rheinlöwen diese Marke noch übertreffen. Mit zielgerichteten und effektiven Auftritten sammelte Bonn in der Hinrunde fleißig Punkte. Der Trainerwechsel von Sascha Glatzel zu Björn Mehnert erwies sich rückblickend als richtiger Schritt. Noch kann der BSC aber keinen zufriedenen Haken hinter die Saison machen, zumal in den kommenden Wochen eben mit RWO, dem FC Gütersloh, 1. FC Bocholt und Fortuna Köln ein knackiges Programm bevorsteht.

Gerade RW Oberhausen scheint aktuell nur schwer zu schlagen. Die letzte Niederlage – ein 1:2 gegen den 1. FC Köln II – datiert aus dem vergangenen September. Seitdem ging es kontinuierlich nach oben. Reife Auftritte wie zuletzt beim 2:0-Erfolg gegen Fortuna Düsseldorf II unterstreichen, dass die Mannschaft die Startschwierigkeiten der Hinrunde abgelegt hat und als Einheit gewachsen ist. Im Hinspiel gegen Bonn (3:1) feierte das Team von Sebastian Gunkel damals den ersten Saisonsieg. Auch vor dem erneuten Aufeinandertreffen gehen die Kleeblätter als Favorit in die Partie.

