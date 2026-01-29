 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

Live: RWO kann Erfolgslauf auch gegen den Bonner SC fortsetzen

Regionalliga West: RW Oberhausen will bei der Auswärtspartie gegen den Bonner SC weiter Boden nach oben gutmachen. Noch steht allerdings ein Fragezeichen hinter der Bespielbarkeit des Rasenplatzes. FuPa Niederrhein berichtet mit einem ausführlichen Liveticker.

von Markus Becker · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser
Burinyuy Nyuydine traf doppelt gegen Fortuna Düsseldorfs Zwote.
Burinyuy Nyuydine traf doppelt gegen Fortuna Düsseldorfs Zwote. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
RW Oberhausen
Bonner SC

Wie ein Aufstiegsanwärter präsentierte sich RW Oberhausen im Aufeinandertreffen mit Fortuna Düsseldorf II am vergangenen Spieltag. Kurz vor dem Gipfeltreffen mit Fortuna Köln gilt es nun beim Bonner SC, die gute Ausgangslage zu bestätigen. Der Aufsteiger aus Bonn kann nach einer mehr als ordentlichen Saison dagegen weitgehend befreit aufspielen.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Regionalliga West

>>> Folgt dem Regionalliga-West-WhatsApp-Kanal von FuPa!

>>> Hier geht es zum Spielplan der Regionalliga West

>>> So funktionieren Aufstieg und Abstieg in der Regionalliga West

>>> Die Transfers der Regionalliga West

RWO gewann das Hinspiel

Nach derzeitigem Stand winkt dem Bonner SC sogar das beste Abschneiden in der Regionalliga West der Vereinsgeschichte. Platz zehn aus der Spielzeit 2009/10 markiert bislang den Höchstwert. Es ist keineswegs ausgeschlossen, dass die Rheinlöwen diese Marke noch übertreffen. Mit zielgerichteten und effektiven Auftritten sammelte Bonn in der Hinrunde fleißig Punkte. Der Trainerwechsel von Sascha Glatzel zu Björn Mehnert erwies sich rückblickend als richtiger Schritt. Noch kann der BSC aber keinen zufriedenen Haken hinter die Saison machen, zumal in den kommenden Wochen eben mit RWO, dem FC Gütersloh, 1. FC Bocholt und Fortuna Köln ein knackiges Programm bevorsteht.

Sa., 31.01.2026, 14:00 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
14:00live

Gerade RW Oberhausen scheint aktuell nur schwer zu schlagen. Die letzte Niederlage – ein 1:2 gegen den 1. FC Köln II – datiert aus dem vergangenen September. Seitdem ging es kontinuierlich nach oben. Reife Auftritte wie zuletzt beim 2:0-Erfolg gegen Fortuna Düsseldorf II unterstreichen, dass die Mannschaft die Startschwierigkeiten der Hinrunde abgelegt hat und als Einheit gewachsen ist. Im Hinspiel gegen Bonn (3:1) feierte das Team von Sebastian Gunkel damals den ersten Saisonsieg. Auch vor dem erneuten Aufeinandertreffen gehen die Kleeblätter als Favorit in die Partie.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: