LIVE! RWO im Spitzenspiel mit dem Rücken zur Wand, BVB dreht das Spiel

Das Spitzenspiel zwischen RW Oberhausen und Fortuna Köln überstrahlt alles. Doch auch davon ab das Wochenende in der Regionalliga West wieder ein paar spannende Begegnungen parat.

von Markus Becker · Heute, 11:15 Uhr · 0 Leser
Köln führt im Spitzenspiel mit 2:0 zur Halbzeit.
Köln führt im Spitzenspiel mit 2:0 zur Halbzeit. – Foto: IMAGO/ Jan Huebner

Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Schalke 04 II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Eine Vorentscheidung im Meisterschaftskampf wird es jedem Fall nicht, dafür geht es oben noch viel zu eng zu. Dennoch könnte Tabellenführer Fortuna Köln bei RW Oberhausen ein echtes Ausrufezeichen setzen und einen der heißesten Verfolger etwas abschütteln. Der FC Gütersloh ist unterdessen zum Zuschauen verdammt. Das Spiel des FCG gegen den Bonner SC ist witterungsbedingt abgesagt. Damit wartet Bonn weiter auf das erste Pflichtspiel im neuen Jahr.

Auch der Abstiegskampf verspricht einmal mehr reichlich Spannung, wofür insbesondere die SSVg Velbert verantwortlich sein könnte. Nach der langen Durststrecke zu Saisonbeginn kommt der Aufsteiger allmählich besser in den Rhythmus und kann den immer besseren Eindruck gegen die schwach in die Rückrunde gestartete Borussia Mönchengladbach fortsetzen. Parallel wird der der Wuppertaler SV versuchen, wieder aus der kritischen Zone zu entfliehen. In das Heimspiel gegen Borussia Dortmund II geht der WSV jedoch als leichter Außenseiter.

____

Abgesagt: FC Gütersloh - Bonner SC

Morgen, 14:00 Uhr
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
Abgesagt

____

Abgesagt: Sportfreunde Siegen - 1. FC Köln II

Morgen, 14:00 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
Abgesagt

____

Abgesagt: Sportfreunde Lotte - FC Schalke 04 II

Heute, 14:00 Uhr
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
Abgesagt

Das Spiel zwischen Lotto und Schalke wurde wegen Unbespielbarkeit des Rasenplatzes abgesagt: "Es hat sich herausgestellt, dass der Rasen an vielen Stellen noch zu tief gefroren ist, sodass das Schmelzwasser nicht abfließen und zusammen mit dem oberflächlichen Schnee eine zu große Verletzungsgefahr birgt", geben die Sportfreunde bekannt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

____

Liveticker: RW Oberhausen - Fortuna Köln


Heute, 14:00 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
0
2

____

Liveticker: 1. FC Bocholt - Fortuna Düsseldorf II

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
0
1

____

Liveticker: Wuppertaler SV - Borussia Dortmund II

Heute, 14:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
1
2

____

Liveticker: VfL Bochum II - SV Rödinghausen

Heute, 14:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
1
0

____

Liveticker: Borussia Mönchengladbach II - SSVg Velbert

Heute, 14:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
0
0

____

Liveticker: SC Paderborn II - SC Wiedenbrück

Morgen, 14:00 Uhr
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
14:00

So geht es weiter

22. Spieltag
13.02.26 SC Wiedenbrück - Sportfreunde Siegen
13.02.26 Bonner SC - Fortuna Düsseldorf II
13.02.26 SC Fortuna Köln - FC Gütersloh
13.02.26 SSVg Velbert - RW Oberhausen
14.02.26 SV Rödinghausen - Borussia Mönchengladbach II
14.02.26 1. FC Köln II - Sportfreunde Lotte
15.02.26 SC Paderborn 07 II - 1. FC Bocholt
15.02.26 Borussia Dortmund II - VfL Bochum II
15.02.26 FC Schalke 04 II - Wuppertaler SV

____

____

____

