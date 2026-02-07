LIVE! RWO im Spitzenspiel mit dem Rücken zur Wand, BVB dreht das Spiel

Eine Vorentscheidung im Meisterschaftskampf wird es jedem Fall nicht, dafür geht es oben noch viel zu eng zu. Dennoch könnte Tabellenführer Fortuna Köln bei RW Oberhausen ein echtes Ausrufezeichen setzen und einen der heißesten Verfolger etwas abschütteln. Der FC Gütersloh ist unterdessen zum Zuschauen verdammt. Das Spiel des FCG gegen den Bonner SC ist witterungsbedingt abgesagt. Damit wartet Bonn weiter auf das erste Pflichtspiel im neuen Jahr.
Auch der Abstiegskampf verspricht einmal mehr reichlich Spannung, wofür insbesondere die SSVg Velbert verantwortlich sein könnte. Nach der langen Durststrecke zu Saisonbeginn kommt der Aufsteiger allmählich besser in den Rhythmus und kann den immer besseren Eindruck gegen die schwach in die Rückrunde gestartete Borussia Mönchengladbach fortsetzen. Parallel wird der der Wuppertaler SV versuchen, wieder aus der kritischen Zone zu entfliehen. In das Heimspiel gegen Borussia Dortmund II geht der WSV jedoch als leichter Außenseiter.
Das Spiel zwischen Lotto und Schalke wurde wegen Unbespielbarkeit des Rasenplatzes abgesagt: "Es hat sich herausgestellt, dass der Rasen an vielen Stellen noch zu tief gefroren ist, sodass das Schmelzwasser nicht abfließen und zusammen mit dem oberflächlichen Schnee eine zu große Verletzungsgefahr birgt", geben die Sportfreunde bekannt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.
22. Spieltag
13.02.26 SC Wiedenbrück - Sportfreunde Siegen
13.02.26 Bonner SC - Fortuna Düsseldorf II
13.02.26 SC Fortuna Köln - FC Gütersloh
13.02.26 SSVg Velbert - RW Oberhausen
14.02.26 SV Rödinghausen - Borussia Mönchengladbach II
14.02.26 1. FC Köln II - Sportfreunde Lotte
15.02.26 SC Paderborn 07 II - 1. FC Bocholt
15.02.26 Borussia Dortmund II - VfL Bochum II
15.02.26 FC Schalke 04 II - Wuppertaler SV
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: