LIVE! RWO im Spitzenspiel mit dem Rücken zur Wand, BVB dreht das Spiel

Köln führt im Spitzenspiel mit 2:0 zur Halbzeit. – Foto: IMAGO/ Jan Huebner

Eine Vorentscheidung im Meisterschaftskampf wird es jedem Fall nicht, dafür geht es oben noch viel zu eng zu. Dennoch könnte Tabellenführer Fortuna Köln bei RW Oberhausen ein echtes Ausrufezeichen setzen und einen der heißesten Verfolger etwas abschütteln. Der FC Gütersloh ist unterdessen zum Zuschauen verdammt. Das Spiel des FCG gegen den Bonner SC ist witterungsbedingt abgesagt. Damit wartet Bonn weiter auf das erste Pflichtspiel im neuen Jahr.

Auch der Abstiegskampf verspricht einmal mehr reichlich Spannung, wofür insbesondere die SSVg Velbert verantwortlich sein könnte. Nach der langen Durststrecke zu Saisonbeginn kommt der Aufsteiger allmählich besser in den Rhythmus und kann den immer besseren Eindruck gegen die schwach in die Rückrunde gestartete Borussia Mönchengladbach fortsetzen. Parallel wird der der Wuppertaler SV versuchen, wieder aus der kritischen Zone zu entfliehen. In das Heimspiel gegen Borussia Dortmund II geht der WSV jedoch als leichter Außenseiter.