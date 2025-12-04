Live: RWO hat die Chance zur Revanche und auf die Tabellenspitze

RWO mit neuem Gesicht

Klar ist, dass RWO seit der 0:2-Niederlage im Hinspiel gegen Gütersloh als Mannschaft einige Entwicklungsschritte durchgenommen. Auch personell hat sich seitdem an so mancher Stelle einiges getan. Der zuletzt nicht mehr zu bändige Seok-Ju Hong stand damals noch gar nicht im Kader. In Sachen offensiver Durchschlagskraft und Naivität im Verhalten gegen den Ball hat das Team von Sebastian Gunkel in der Zwischenzeit einiges dazugelernt, seit mittlerweile zehn Pflichtspielen setzte es keine Niederlage mehr.

Der Ausgang vom erneuten Treffen mit Gütersloh kann infolgedessen auch noch einmal aufzeigen, dass die alten Wehen vom miserablen Saisonstart verflogen sind. Ohnehin winkt nach langem Anlauf allmählich auch die Tabellenspitze. Punktgleich mit dem FC Schalke 04 II und nur einen Zähler hinter Spitzenreiter Fortuna Köln könnte RWO mit etwas Schützenhilfe auf dem Platz an der Sonne überwintern.

Gütersloh musste unter der Woche ins Elfmeterschießen

Gleiches gilt natürlich auch für Gütersloh selbst, das sich ebenfalls in Schlagdistanz befindet. Die Ostwestfalen halten sich über den gesamten Saisonverlauf zuverlässig unter den Top-Teams, der finale Durchbruch wollte dabei aber einfach nicht gelingen. Zu häufig reihten sich biedere Leistungen an zuvor überzeugende Auftritte an. Dem Team von Julian Hesse wird zudem nicht unbedingt in die Karten spielen, dass unter der Woche im Landespokal gegen die SG Wattenscheid eine Entscheidung erst im Elfmeterschießen herwollte. Vor heimischen Publikum muss der FCG also noch einmal alle Kräfte mobilisieren, danach können sich die beiden Teams über die Feiertage noch einmal durchschnaufen.