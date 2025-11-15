LIVE! RWO 2:0 vorne, Büderich-WSV läuft auf Verlängerung zu

Knapp vier Wochen nach dem restlichen Feld geht mit der Partie zwischen dem VfB Homberg und RW Oberhausen auch das letzte Achtelfinalspiel im Niederrheinpokal über die Bühne.
Erst einmal trafen sich die beiden Teams in ihrer Vereinsgeschichte, in der Saison 2014/15 und ebenfalls im Niederrheinpokal, aber mit komplett Vorzeichen. Büderich war damals noch ein eher durchschnittlicher Bezirksligist, der WSV in der Oberliga unterwegs. Ein knappes Jahrzehnt später ging es für beide Kontrahenten weiter nach oben und der FCB ist erneut Außenseiter, aber vielleicht nicht so deutlich wie beim ersten Aufeinandertreffen.
Für das Team von Sebastian Siebenbach und Torsten Schedler ist die bisherige Saison eine Berg- und Talfahrt. Nach zuvor vier Pflichtspielsiegen in Folge setzte es so wieder drei sieglose Partien. Für den WSV ist es die erwartet hochkomplizierte Spielzeit in der Regionalliga nach drastischem Umbruch im Sommer. Das Team von Sebastian Tyrala dürfte an einem normalen Tag auch den Klassenunterschied ausspielen, zeigte aber auch schon in der Runde zuvor gegen den ETB SW Essen (3:1), dass ein Oberligist keinesfalls vorzeitig die Flinte ins Korn schmeißen muss.
Etwas weniger als 20 Kilometer trennen die beiden Heimstadien des VfB und RWO, im Normalfall spricht man da auch schon von einem Lokalduell, gelegentlich sogar von einem Derby. Grundsätzlich kennen sich die beiden Vereine relativ gut, trafen schon im Vorjahr im Pokal aufeinander, damals rang Oberhausen die Homberger mit Mühe und einem 1:0 nieder. Doch auch bei den gelegentlichen Ausflügen der Homberger in Richtung Regionalliga schlugen sie sich in direkten Duellen gegen das Schwergewicht aus der Region immer ordentlich. Ein Grundsatz, an den es auch nach zuletzt wackligen Partien in der Liga anzuknüpfen gilt. Die Oberhausener flirten in dieser Saison sogar mit dem lang ersehnten Aufstieg in die Drittklassigkeit und werden die ebenfalls aussichtsreichen Chancen auf ein Ticket für den DFB-Pokal am Leben erhalten wollen.
Achtelfinale
14.10.25 SSVg Velbert - 1. FC Bocholt 0:2
14.10.25 SpVg Schonnebeck - Wuppertaler SV 0:1
15.10.25 1. FC Kleve - SC St. Tönis 1911/20 2:5
15.10.25 Ratingen 04/19 - VfB 03 Hilden 0:2
15.10.25 FC Büderich - SV Blau-Weiß Dingden 2:1
15.10.25 VfL Jüchen-Garzweiler - SV Sonsbeck 1:2
15.10.25 KFC Uerdingen - MSV Duisburg 1:3
Viertelfinale
15.11.25 FC Büderich - Wuppertaler SV
16.11.25 SV Sonsbeck - MSV Duisburg
19.11.25 SC St. Tönis 1911/20 - VfB 03 Hilden
19.11.25 1. FC Bocholt -