LIVE! RWO 2:0 vorne, Büderich-WSV läuft auf Verlängerung zu

Knapp vier Wochen nach dem restlichen Feld geht mit der Partie zwischen dem VfB Homberg und RW Oberhausen auch das letzte Achtelfinalspiel im Niederrheinpokal über die Bühne.

Erst einmal trafen sich die beiden Teams in ihrer Vereinsgeschichte, in der Saison 2014/15 und ebenfalls im Niederrheinpokal, aber mit komplett Vorzeichen. Büderich war damals noch ein eher durchschnittlicher Bezirksligist, der WSV in der Oberliga unterwegs. Ein knappes Jahrzehnt später ging es für beide Kontrahenten weiter nach oben und der FCB ist erneut Außenseiter, aber vielleicht nicht so deutlich wie beim ersten Aufeinandertreffen.

So sah es beim bislang einzigen Aufeinandertreffen zwischen Büderich und Wuppertal aus. – Foto: Michael Scheich

Für das Team von Sebastian Siebenbach und Torsten Schedler ist die bisherige Saison eine Berg- und Talfahrt. Nach zuvor vier Pflichtspielsiegen in Folge setzte es so wieder drei sieglose Partien. Für den WSV ist es die erwartet hochkomplizierte Spielzeit in der Regionalliga nach drastischem Umbruch im Sommer. Das Team von Sebastian Tyrala dürfte an einem normalen Tag auch den Klassenunterschied ausspielen, zeigte aber auch schon in der Runde zuvor gegen den ETB SW Essen (3:1), dass ein Oberligist keinesfalls vorzeitig die Flinte ins Korn schmeißen muss. Liveticker: VfB Homberg- RW Oberhausen

