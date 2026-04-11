LIVE! RWE wieder auf Kurs, auch für Duisburg sieht es gut aus

Macht RWE den nächsten Schritt? – Foto: Björn Kaisen

Der Verfolgergruppe könnte die große Chance bieten, noch einmal an die Aufstiegsplätze heranzurücken. Weil am Sonntag mit dem VfL Osnabrück und Energie Cottbus zwei Teams aus dem Spitzentrio sich die Punkte gegenseitig nehmen, könnte es oben noch einmal richtig eng werden. Erster Profiteur könnte der MSV Duisburg sein. Die Zebras sind bereits am Samstag gegen den SV Waldhof Mannheim gefordert. Dafür müsste der Aufsteiger auf fremdem Geläuf einen ähnlichen Spirit wie zu Hause im Wedaustadion an den Tag legen. Auch der F.C. Hansa Rostock wird auf seine Chance lauern, muss dafür die nominelle Pflichtaufgabe gegen den SSV Ulm lösen. Rot-Weiss Essen könnte mit drei Punkten gegen den FC Ingolstadt nach Punkten mit Tabellenführer Osnabrück gleichziehen.

Der Spannungspegel war vor der Partie nicht besonders hoch. Schweinfurts Abstieg wurde erst am vergangenen Spieltag auch rechnerisch besiegelt, auf der anderen Seite muss sich Hoffenheim nach menschlichem Ermessen auch nicht mehr um die kommende Ligazugehörigkeit sorgen.

So hielt sich der Attraktivitätsgrad der Partie zunächst noch in Grenzen. Erst nach etwas über 20 Minuten brachte Hoffenheims Schlussmann Lúkas Petersson unfreiwillig etwas Schwung in die Paarung. Zunächst konnte er selbst einen ungenauen Pass im Spielaufbau wieder ausbügeln, indem gegen Devin Angleberger parierte (24.). Kurz darauf unterlieg Isländer der nächste Schnitzer. Nach Rückpass von Kelven Frees rutschte der Schlussmann am Leder vorbei. Sebastian Müller musste nur noch ins leere Tore einschieben (27.). Die Schnüdel näherten sich kurz darauf auch durch Kristian Böhnlein (31.) und erneut Müller (32.) dem zweiten Treffer an, bestraften die Sinsheimer jedoch nicht für ihre zwischenzeitliche Passivität. Kurz vor der Pause versuchten die Hausherren wieder mehr, kamen aber zu keinen zwingenden Möglichkeiten.

Die Schweinfurter waren dem nächsten Treffer auch nach dem Seitenwechsel zunächst näher, doch aus kurzer Distanz verfehlte Müller das Ziel deutlich (54.). Stattdessen klingelte es - wie so häufig in dieser Saison für Schweinfurt - auf der Gegenseite. Luca Trslic kam gegen Tiago Poller im Strafraum zu spät. Den folgenden Strafstoß verwandelte Deniz Zeitler zum Ausgleich (58.). Die beiden Torschützen hätten in der Folge auch ihre Ausbeute verbessern können. Doch sowohl Müller (63.) als auch Zeitler (72.) wollte nicht mehr gelingen. So trudelte die Partie in den Schlussminuten auch zunehmend aus. Schlussendlich stand eine unspektakuläre Punkteteilung, die das Tabellenbild nur minimal beeinflussen dürfte.