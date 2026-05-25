Live: RWE vor dem letzten Schritt zur Zweitliga-Rückkehr Relegation zur 2. Bundesliga: Ein Spiel kann für Rot-Weiss Essen aus einer starken Saison eine historische machen. Zum Auswärtsspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth nimmt der Revierklub auch das Momentum vom 1:0-Sieg aus dem Stadion an der Hafenstraße mit. FuPa Niederrhein berichtet von der Partie in einem ausführlichen Liveticker. von Markus Becker · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

RWE will den Vorsprung aus dem Hinspiel verteidigen. – Foto: Imago Images

Macht Torben Müsels Traumfreistoß auch nach 180 Minuten den Unterschied? Kann Rot-Weiss Essen in Franken sogar noch nachlegen? Oder kann die SpVgg Greuther Fürth das Ruder vor heimischen Publikum wieder an sich reißen? Die Spannung vor dem Showdown um das letzte Ticket für die kommende Zweitliga-Saison wächst. >>> So lief das Hinspiel

Drückt Fürth schon früh aufs Gaspedal? Beim ersten Aufeinandertreffen am vergangenen Freitag begegneten sich die beiden Seiten über weite Strecken auf Augenhöhe, mit dem Führungstreffer im Rücken kippte die Partie allerdings immer weitere auf Seiten der Rot-Weissen die sich in der Schlussphase sogar leichten Chancenwucher vorwerfen lassen mussten. Morgen, 20:30 Uhr SpVgg Greuther Fürth Gr. Fürth Rot-Weiss Essen RW Essen 20:30 live PUSH Spielentscheidend könnte daher schon die Herangehensweise der beiden Übungsleiter sein. Vor dem Hinspiel betonte RWE-Coach Uwe Koschinat noch, dass man sich auf keinen offensiven Schlagabtausch einlassen wollte: "Gerade im ersten Spiel gilt die A-Priorität, dass wir defensive Stabilität ausstrahlen müssen", sagte er. Dem sind seine Schützlinge nachgekommen. Gleichwohl droht nun ein angespitzter Gegner, der schon in der Frühphase der Partie das Hinspielergebnis egalisieren wollen wird. Ähnliches kündigten die Kleeblätter unmittelbar nach dem ersten Spiel bereits an. Koschinat: "Das bedeutet für uns, dass die Fürther mit einer offensiven Aufstellung ans Werk gehen werden, dass sie möglichst schnell ihr eigenes Publikum hinter sich bringen wollen"