LIVE! RWE nach 0:2-Rückstand wieder pari, Osnabrück wieder auf Platz 1 3. Liga: Der TSV 1860 München gewann am Freitagabend mit 2:1 gegen die TSG Hoffenheim II. Am Samstag steigt unter anderem das Topspiel zwischen Rot-Weiss Essen und dem F.C. Hansa Rostock. von Markus Becker · Heute, 12:53 Uhr · 0 Leser

Essen reist zum Topspiel nach Rostock. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der TSV 1860 München eröffnete den 26. Spieltag mit einem 2:1-Sieg gegen die TSG Hoffenheim II. Die Löwen könnten dadurch vielleicht sogar weiter oben heranrücken. Nach zuvor vier sieglosen Spielen in Folge droht der F.C. Hansa Rostock am Samstag den Anschluss auf das klar anvisierte Ziel Zweitliga-Aufstieg zu verlieren. Auf einen Aufbaugegner kann sich das Team von Daniel Brinkmann aber auch nicht freuen. Mit Rot-Weiss Essen reist nämlich ein direkter Kontrahent an, der mit der 0:3-Pleite gegen den VfL Osnabrück auch etwas wiedergutzumachen hat. Auch Tabellenführer FC Energie Cottbus hat mit dem SC Verl einen direkten Konkurrenten vor der Nase. Mit dem SV Wehen Wiesbaden und FC Ingolstadt treffen sogar zwei weitere Teams aus dem erweiterten Kreis der Aufstiegsanwärter aufeinander. Womöglich könnte der MSV Duisburg, aktuell auf Platz zwei beheimatet, davon profitieren, dass sich die Konkurrenten die Punkte gegenseitig wegnehmen. Die Zebras empfangen am Sonntag den TSV Havelse.

Die Münchener Löwen schlugen mit der ersten Torchance zu. Kevin Volland setzte den durchstartenden Schienenspieler Tim Danhof in Szene. Der fand mit seinem Zuspiel ins Zentrum David Philipp, der mühelos zum Führungstreffer einschob (2.).