Live: RWE gegen BVB, Gladbach empfängt Osnabrück

Bereits der 7. Spieltag wartet auf die U19-Junioren in der DFB-Nachwuchsliga und auch da stehen wieder einige spannende Duelle an. Die Duelle der Gruppe G fanden bereits am Samstagvormittag statt. Der MSV Duisburg und Fortuna Düsseldorf feierten klare Siege, der 1. FC Köln setzte sich im Derby durch. In der Gruppe H empfängt unter anderem Rot-Weiss Essen den BVB-Nachwuchs, die Partien der Gruppe I finden am Sonntag statt.
Vor einer stattlichen Kulisse von 500 Fans hat der 1. FC Köln das Stadtderby gegen Viktoria Köln für sich entschieden. Der amtierende Deutsche Meister tat sich dabei aber alles andere als leicht und gewann letztlich denkbar knapp mit 1:0. Jason Manuel Ponente Ramirez erzielte nach 64 Minuten den einzigen Treffer der Partie. Eine klare Angelegenheit war dagegen das Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Alemannia Aachen. Hier führte die Fortuna nach Toren von Levi Fritz Mentzel (7.) und einem Doppelpack von Anas Slimani (21.(22.) schon Mitte der ersten Hälfte mit 3:0. Kurz nach der Pause gelang den Gästen aus der Kaiserstadt zwar der Anschlusstreffer, mehr war für die Alemannia aber nicht drin.
Einen Kantersieg feierte der MSV Duisburg im Heimspiel gegen die SV Elversberg. Zur Pause stand es nach Torerfolgen von Ole Rinke (21.), sowie Sejoba Barnes (43.) 2:0 für die Zebras. Auch nach dem Seitenwechsel bestimmten die Hausherren das Geschehen auf dem Feld. Marko Pavlovic (61.) und Hannes Krasenbrink (69.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Kurz vor dem Schlusspfiff kam die SVE durch Berke Tundzha immerhin noch zum Ehrentreffer (86.),
8. Spieltag
Sa., 27.09.25 13:00 Uhr Alemannia Aachen - FC Viktoria Köln
So., 28.09.25 11:00 Uhr MSV Duisburg - FSV Mainz 05
So., 28.09.25 16:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - 1. FC Köln
9. Spieltag
Sa., 18.10.25 11:00 Uhr 1. FC Köln - MSV Duisburg
Sa., 18.10.25 11:00 Uhr FC Viktoria Köln - Fortuna Düsseldorf
Sa., 18.10.25 12:00 Uhr FSV Mainz 05 - SV Elversberg
_______________
8. Spieltag
Sa., 27.09.25 13:00 Uhr VfL Bochum - Rot-Weiss Essen
Sa., 27.09.25 14:00 Uhr Bayer 04 Leverkusen - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 27.09.25 14:00 Uhr Borussia Dortmund - TSV Schott Mainz
9. Spieltag
Sa., 18.10.25 12:00 Uhr FSV Frankfurt - Borussia Dortmund
Sa., 18.10.25 12:00 Uhr Rot-Weiss Essen - Bayer 04 Leverkusen
Sa., 18.10.25 13:00 Uhr TSV Schott Mainz - VfL Bochum
_______________
8. Spieltag
Sa., 27.09.25 12:00 Uhr SC Preußen Münster - VfL Osnabrück
Sa., 27.09.25 13:30 Uhr DSC Arminia Bielefeld - SV Meppen
So., 28.09.25 11:00 Uhr Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04
So., 28.09.25 12:00 Uhr SC Rot-Weiß Oberhausen - SC Paderborn 07
9. Spieltag
Do., 09.10.25 18:30 Uhr DSC Arminia Bielefeld - VfL Osnabrück
Sa., 11.10.25 13:00 Uhr SV Meppen - SC Preußen Münster
Sa., 18.10.25 13:30 Uhr SC Paderborn 07 - Borussia Mönchengladbach
So., 19.10.25 11:00 Uhr FC Schalke 04 - SC Rot-Weiß Oberhausen