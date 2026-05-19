Live: Rot-Weiss Frankfurt gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker

Sonst Verbandliga, heute das große Duell: Rot-Weiß Frankfurt empfängt die hiesige Eintracht. – Foto: Nedi Vinkovic

Am Dienstagabend, 19. Mai 2026 um 18:30 Uhr, trifft Rot-Weiss Frankfurt im Freundschaftsspiel am Bretanobad auf den Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Für beide Teams ist die Partie Teil der Saisonvorbereitung bzw. Nachbereitung und bietet die Möglichkeit, unter Wettkampfbedingungen Spielpraxis zu sammeln.



Die Eintracht nutzt die Tage nach dem letzten Bundesliga-Spieltag traditionell für zusätzliche Testspiele im regionalen Umfeld. Dabei steht weniger das Ergebnis im Vordergrund, sondern vielmehr die Belastungssteuerung, das Einspielen von Abläufen sowie die Einsatzzeiten für den kompletten Kader.

Rot-Weiss Frankfurt freut sich derweil auf ein echtes Highlight zum Saisonende. Der Verbandsligist trifft auf einen der bekanntesten Vereine Deutschlands und kann sich vor heimischer Kulisse mit einem Bundesligisten messen. Besonders für die Spieler ist das Duell eine Standortbestimmung gegen ein Team mit deutlich höherem Niveau.