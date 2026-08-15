Live: Rot-Weiss Essen bei Heimspiel gegen Havelse schon gefordert

Kommt RWE gegen Havelse wieder in die Erfolgsspur? – Foto: Sascha Skroblin

In Sachen Fanpower treffen beim Duell zwischen Rot-Weiss Essen und dem TSV Havelse am Samstag (14 Uhr) in jedem Fall zwei Welten aufeinander. Sportlich geht es für RWE nach dem Fehlstart gegen den 1. FC Saarbrücken (2:5) darum, möglichst schnell für ein erstes Ausrufezeichen zu sorgen und die Stimmung rund um die Hafenstraße wieder aufzuhellen.

Havelse brachte schon Stuttgart II in die Bredouille

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt ohnehin nicht. Auf das Heimspiel gegen die Niedersachsen folgen für die Essener zwei Pokalaufgaben, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Am 19. August wartet im Niederrheinpokal der SV Sonsbeck, vier Tage später geht es im DFB-Pokal gegen den FC St. Pauli. Ein erfolgreicher Ligastart wäre für RWE damit nicht nur mit Blick auf die Tabelle wichtig, sondern könnte auch Rückenwind für die anstehenden Pokalspiele geben.

Dass der TSV Havelse dabei keineswegs als einfacher Aufbaugegner nach Essen kommt, zeigte sich bereits am ersten Spieltag. In defensiver Grundausrichtung brachte der Aufsteiger den VfB Stuttgart II beim 2:3 ordentlich ins Schwitzen und musste sich erst spät geschlagen geben. Für Havelse ist die erneute Drittliga-Saison ohnehin etwas Besonderes: Nur aufgrund des Rückzugs des TSV 1860 München darf der Klub bereits im zweiten Jahr in Folge in der 3. Liga antreten.