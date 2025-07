LIVE! Rot für Arambasic und 0:1: Horror-Beginn für den WSV

Im zehnten Regionalliga-Jahr in Folge, schwebt ein unangenehmes Fragezeichen über dem Klassenerhalt für den WSV. Nach einer Etatkürzung blieb vom Kader aus der Vorsaison nur recht wenig. Viele neue Gesichter werden das Dress des Traditionsverein zieren.

Grund vor dem ersten Spiel den Kopf in den Sand zu stecken, gibt es aber nicht. Fritz Kleiner und Vincent Schaub sind in der Offensive zwei Ergänzungen, die schon das erforderliche Niveau nachweisen konnte. Gleiches gilt auch unter anderem für Jeff-Dennis Fehr und Alessio Arambasic im Mittelfeld, sowie Lennard Wagemann in der Defensive.