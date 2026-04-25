 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

LIVE! Rostock verkürzt auf 2:4, Osnabrück gleicht gegen Verl aus

3. Liga: Hansa Rostock winkt am Samstag der Sprung auf Platz drei. An der Tabellenspitze kann der VfL Osnabrück den nächsten Schritt zum Aufstieg machen.

von Markus Becker · Heute, 13:02 Uhr · 0 Leser
Rostock kann vom MSV-Patzer profitieren.
Rostock kann vom MSV-Patzer profitieren. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

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3. Liga
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Ingolstadt
VfB Stuttg. II

Mit zufriedener Miene dürfte man beim F.C. Hansa Rostock das Spektakel zwischen Alemannia Aachen und dem MSV Duisburg verfolgt haben. Durch die 1:3-Pleite der Zebras kann die Kogge am Samstag vorbeizeihen - für den Moment sogar auf den Aufstiegsrelegationsplatz. Die vergangenen drei Spiele entschied Rostock gegen den SSV Jahn Regensburg zu seinen Gunsten. Die Fortsetzung der Serie brächte das Team von Daniel Brinkmann in eine hervorragende Ausgangslage für die finalen Wochen. Parallel könnte der VfL Osnabrück den nächsten großen Schritt in Richtung Aufstieg machen. Gegen die ligaweit beste Offensive des SC Verl ist der Spitzenreiter besonders gefordert. Wenn der VfL drei Punkte einfährt und am Sonntag Energie Cottbus leer ausgehen sollte, ist der Aufstieg rechnerisch abgesichert.

Weiter unten kann der SSV Ulm vielleicht wieder große Hoffnungen auf den Klassenerhalt schöpfen. Ein Dreier gegen den TSV 1860 München würde das rettende Ufer wieder auf Schlagdistanz heranrücken lassen, gerade weil der dort hausierende 1. FC Saarbrücken am Sonntag Rot-Weiss Essen vor der Brust hat.

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Doppelschlag in Halbzeit ebnet Aachener Heimsieg gegen den MSV

Gestern, 19:00 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
3
1
Abpfiff

Aachen bezwang Duisburg vor über 30.000 Zuschauern.
Aachen bezwang Duisburg vor über 30.000 Zuschauern. – Foto: IMAGO/ Eibner

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Alemannia Aachen – MSV Duisburg 3:1
Alemannia Aachen: Fotios Pseftis, Lamar Yarbrough (58. Faton Ademi), Joel Da Silva Kiala, Petros Bagkalianis, Gianluca Gaudino (66. Niklas Castelle), Danilo Wiebe, Pierre Nadjombe, Lars Gindorf, Mehdi Loune (84. Fabio Torsiello), Jonas Oehmichen, Mika Schroers (84. Omar Sillah)
MSV Duisburg: Maximilian Braune, Tobias Fleckstein, Joshua Bitter, Can Coskun, Niklas Jessen, Ben Schlicke (46. Patrick Sussek), Rasim Bulic (74. Aljaz Casar), Christian Viet, Dominik Kother (60. Jan-Simon Symalla), Florian Krüger (60. Thilo Töpken), Lex-Tyger Lobinger (60. Conor Noß)
Schiedsrichter: Lukas Benen (Nordhorn) - Zuschauer: 30894
Tore: 1:0 Mika Schroers (32.), 2:0 Mehdi Loune (36.), 2:1 Aljaz Casar (79.), 3:1 Joshua Bitter (85. Eigentor)

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Liveticker: FC Erzgebirge Aue - SV Wehen Wiesbaden

Heute, 14:00 Uhr
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
1
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Liveticker: VfL Osnabrück - SC Verl

Heute, 14:00 Uhr
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
SC Verl
SC VerlSC Verl
1
1

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Liveticker: F.C. Hansa Rostock - SSV Jahn Regensburg

Heute, 14:00 Uhr
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
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Liveticker: TSV 1860 München - SSV Ulm

Heute, 14:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
2
0

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Liveticker: TSG Hoffenheim II - FC Ingolstadt

Heute, 14:00 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
0
3

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Liveticker: SV Waldhof Mannheim - 1. FC Schweinfurt

Heute, 16:30 Uhr
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
16:30live

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Liveticker: Viktoria Köln - Energie Cottbus

Morgen, 13:30 Uhr
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
13:30live

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Liveticker: Rot-Weiss Essen - 1. FC Saarbrücken

Morgen, 16:30 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
16:30live

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Liveticker: TSV Havelse - VfB Stuttgart II

Morgen, 19:30 Uhr
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
19:30live

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So geht es am kommenden Spieltag weiter


36. Spieltag
02.05.26 1. FC Saarbrücken - SV Waldhof Mannheim
02.05.26 SSV Jahn Regensburg - TSG 1899 Hoffenheim II
02.05.26 Alemannia Aachen - F.C. Hansa Rostock
02.05.26 SC Verl - TSV Havelse
02.05.26 1. FC Schweinfurt 05 - TSV 1860 München
02.05.26 VfB Stuttgart II - Rot-Weiss Essen
02.05.26 SSV Ulm 1846 Fußball - Viktoria Köln
03.05.26 MSV Duisburg - FC Energie Cottbus
03.05.26 SV Wehen Wiesbaden - VfL Osnabrück
03.05.26 FC Ingolstadt 04 - FC Erzgebirge Aue

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