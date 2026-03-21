 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Live: Rheinland Hamborn und Duisburger SV 1900 wollen oben angreifen

Die Verfolger vom Tabellenführer Duisburger FV 08, Rheinland Hamborn und Duisburger SV 1900, wollen am Samstag die Spitze in der Bezirksliga, Gruppe 5, übernehmen.

von Marcel Eichholz · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser
Der Duisburger SV 1900 mischt im Aufstiegsrennen mit.
Der Duisburger SV 1900 mischt im Aufstiegsrennen mit. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

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Bezirksliga 5
VfL Repelen
Asterlagen
FC Neuk.-Vlu
SC Oberhaus.

Mit zwei ganz spannenden Spielen startet der Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 5, am Samstagabend. Rheinland Hamborn, auf heimischer Anlage SuS 21 Oberhausen empfangend, und der Duisburger SV 1900, zu Gast beim SC 1920 Oberhausen, könnten mit einem Sieg die Tabellenführung vom Duisburger FV 08 übernehmen - zumindest vorübergehend. Denn: Der DFV spielt am Sonntag gegen Viktoria Buchholz. Diese Spiele gibt es außerdem.

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

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Rheinland und DSV 1900 schielen nach oben

Heute, 18:00 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
2
0

Heute, 19:00 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
19:00live

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Das sind die Spiele am Sonntag

Morgen, 15:30 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
15:30live

Morgen, 15:45 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
15:45

Morgen, 15:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
15:30

Morgen, 15:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
15:15

Morgen, 15:30 Uhr
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
15:30

Morgen, 15:00 Uhr
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
15:00live

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Das sind die nächsten Spieltage

25. Spieltag
Sa., 28.03.26 18:00 Uhr Mülheimer SV 07 - Duisburger FV 08
So., 29.03.26 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - SC 1920 Oberhausen
So., 29.03.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 29.03.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - Rheinland Hamborn
So., 29.03.26 15:30 Uhr VfL Repelen - SV Rhenania Hamborn
So., 29.03.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - GSG Duisburg
So., 29.03.26 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - VfB Homberg II
So., 29.03.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - TuS Asterlagen
So., 29.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SV Genc Osman Duisburg

26. Spieltag
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr SC 1920 Oberhausen - Schwarz-Weiß Alstaden
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Duisburger SV 1900
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Viktoria Buchholz
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Rheinland Hamborn - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
Do., 02.04.26 19:30 Uhr TuS Asterlagen - SuS 09 Dinslaken
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Duisburger FV 08 - SuS 21 Oberhausen
Do., 02.04.26 19:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - VfB Homberg II
Do., 02.04.26 19:30 Uhr GSG Duisburg - Spvgg Meiderich 06/95
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - VfL Repelen

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