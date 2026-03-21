Live: Rheinland Hamborn und Duisburger SV 1900 wollen oben angreifen

Mit zwei ganz spannenden Spielen startet der Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 5, am Samstagabend. Rheinland Hamborn, auf heimischer Anlage SuS 21 Oberhausen empfangend, und der Duisburger SV 1900, zu Gast beim SC 1920 Oberhausen, könnten mit einem Sieg die Tabellenführung vom Duisburger FV 08 übernehmen - zumindest vorübergehend. Denn: Der DFV spielt am Sonntag gegen Viktoria Buchholz. Diese Spiele gibt es außerdem.
25. Spieltag
Sa., 28.03.26 18:00 Uhr Mülheimer SV 07 - Duisburger FV 08
So., 29.03.26 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - SC 1920 Oberhausen
So., 29.03.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 29.03.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - Rheinland Hamborn
So., 29.03.26 15:30 Uhr VfL Repelen - SV Rhenania Hamborn
So., 29.03.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - GSG Duisburg
So., 29.03.26 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - VfB Homberg II
So., 29.03.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - TuS Asterlagen
So., 29.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SV Genc Osman Duisburg
26. Spieltag
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr SC 1920 Oberhausen - Schwarz-Weiß Alstaden
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Duisburger SV 1900
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Viktoria Buchholz
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Rheinland Hamborn - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
Do., 02.04.26 19:30 Uhr TuS Asterlagen - SuS 09 Dinslaken
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Duisburger FV 08 - SuS 21 Oberhausen
Do., 02.04.26 19:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - VfB Homberg II
Do., 02.04.26 19:30 Uhr GSG Duisburg - Spvgg Meiderich 06/95
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - VfL Repelen
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