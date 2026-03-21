Live: Rheinland Hamborn und Duisburger SV 1900 wollen oben angreifen

Der Duisburger SV 1900 mischt im Aufstiegsrennen mit. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Mit zwei ganz spannenden Spielen startet der Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 5, am Samstagabend. Rheinland Hamborn, auf heimischer Anlage SuS 21 Oberhausen empfangend, und der Duisburger SV 1900, zu Gast beim SC 1920 Oberhausen, könnten mit einem Sieg die Tabellenführung vom Duisburger FV 08 übernehmen - zumindest vorübergehend. Denn: Der DFV spielt am Sonntag gegen Viktoria Buchholz. Diese Spiele gibt es außerdem.