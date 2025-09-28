Live: Rhein-Derby, Gladbach gegen Schalke, MSV empfängt Mainz 05

Die Hälfte ist geschafft. In der U19-DFB-Nachwuchsliga geht es bereits in die zweite Hälfte der Vorrunde. In der Gruppe G empfängt der MSV Duisburg am Sonntag den Spitzenreiter 1. FSV Mainz 05, zum rheinischen Derby kommt es zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Köln. In der Gruppe H trifft Bayer Leverkusen auf den SV Wehen Wiesbaden und in der Gruppe I stehen sich im Derby Preußen Münster und der VfL Osnabrück gegenüber. Außerdem empfängt Borussia Mönchengladbach den FC Schalke 04.
Mit einem klaren 3:1-Sieg bei Alemannia Aachen hat sich Viktoria Köln auf den Relegationsrang vorgeschoben. Die Kölner legten dabei einen echten Blitzstart hin. Schon in der zweiten Spielminute traf Gabriel Ndongi Amisso zum 1:0, kurz vor der der Pause erhöhte Aboubaker El-Chaar auf 2:0 (34.). Bei den Gastgebern kam kurzzeitig neue Hoffnung auf, als Mika Pobric Mitte der zweiten Hälfte den Anschlusstreffer erzielen konnte (72.), doch in der Nachspielzeit stellte Nika Shatirishvili auf 3:1 (90.+4).
9. Spieltag
Sa., 18.10.25 11:00 Uhr 1. FC Köln - MSV Duisburg
Sa., 18.10.25 11:00 Uhr FC Viktoria Köln - Fortuna Düsseldorf
Sa., 18.10.25 12:00 Uhr FSV Mainz 05 - SV Elversberg
10. Spieltag
Sa., 25.10.25 11:00 Uhr MSV Duisburg - FC Viktoria Köln
Sa., 25.10.25 15:00 Uhr SV Elversberg - Alemannia Aachen
So., 26.10.25 14:30 Uhr FSV Mainz 05 - 1. FC Köln
_______________
Die U19 von Bayer Leverkusen kam gegen den SV Wehen Wiesbaden nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Nach kräftezehrenden Wochen mit Spielen in der Youth League und der DFB-Nachwuchsliga reichten die Kräfte am Ende nicht. Die Gäste aus Wiesbaden führten nach einem Treffer von Amin Husovic bereits nach zwei Minuten. Leverkusen stemmte sich gegen die Niederlage, kam nach dem Seitenwechsel durch Jonah Louis Berghoff zum Ausgleich (53.), doch zu mehr sollte es nicht mehr reichen.
Einen klaren 4:0-Erfolg hat indes Spitzenreiter Borussia Dortmund gegen Schlusslicht TSV Schott Mainz eingefahren. Mit einem Dreierpack überzeugte Mathis Albert (30./45./46.), das zwischenzeitliche 2:0 erzielte Luca Reggiani (41.). Die Borussen sind nach sieben Spielen weiter ungeschlagen.
9. Spieltag
Sa., 18.10.25 12:00 Uhr FSV Frankfurt - Borussia Dortmund
Sa., 18.10.25 12:00 Uhr Rot-Weiss Essen - Bayer 04 Leverkusen
Sa., 18.10.25 13:00 Uhr TSV Schott Mainz - VfL Bochum
10. Spieltag
Sa., 25.10.25 11:00 Uhr TSV Schott Mainz - FSV Frankfurt
Sa., 25.10.25 15:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - Rot-Weiss Essen
So., 26.10.25 11:00 Uhr Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen
_______________
Preußen Münster feierte den Derbysieg gegen den VfL Osnabrück. Früh brachte Ben Leiter die Adlerträger auf die Siegerstraße (9.), die Entscheidung fiel aber erst in der Schlussphase. Da gelang Amar Maloku ein Doppelpack (76./82.). Der VfL bleibt Letzter, Münster rangiert weiter auf Rang sechs. Nach oben ging es für den SV Meppen, der mit 5:2 bei Arminia Bielefeld siegte. Matteo Kolhoff (3.) und Aize Justin Wema (8.) trafen in der Anfangsphase, ehe nach der Pause ein Eigentor und zwei Strafstöße für Action sorgten. So stand es nach einer Stunde 3:2 für Meppen. Louis Thöle, bereits vom Punkt erfolgreich, stellte mit seinem zweiten Treffer auf 4:2 (62.), Kolhoff besorgte wenig später den Endstand (71.).
9. Spieltag
Do., 09.10.25 18:30 Uhr DSC Arminia Bielefeld - VfL Osnabrück
Sa., 11.10.25 13:00 Uhr SV Meppen - SC Preußen Münster
Sa., 18.10.25 13:30 Uhr SC Paderborn 07 - Borussia Mönchengladbach
So., 19.10.25 11:00 Uhr FC Schalke 04 - SC Rot-Weiß Oberhausen
10. Spieltag
Sa., 25.10.25 12:30 Uhr SC Preußen Münster - Borussia Mönchengladbach
Sa., 25.10.25 13:00 Uhr SC Paderborn 07 - SV Meppen
So., 26.10.25 11:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - FC Schalke 04
So., 26.10.25 12:00 Uhr SC Rot-Weiß Oberhausen - VfL Osnabrück