Live: Rhein-Derby der Zweitvertretungen zwischen Gladbach und Köln

Während die U23 von Borussia Mönchengladbach mit einem Spitzenplatz in der Regionalliga West flirtet, wird der angestammte Cheftrainer Eugen Polanski nicht mehr am Seitenrand stehen. Für ihn dürften für den Moment seine Assistenten Daniel Mair und Tobias Trulsen federführend übernehmen. Es geht gegen den Lokalrivalen, die U21 des 1. FC Köln, die holprig in die Saison gestartet ist, aber zuletzt eine kleine Siegesserie begann.
Die Mannschaft von Evangelos Sbonias hatte nämlich große Probleme in die Saison zu finden. Nach anfangs drei Punkte aus fünf Spielen, zeigt die Formkurve aber wieder nach oben. Gegen den Wuppertaler SV (3:2) und die U21 des VfL Bochum (1:0) konnten die Domstädter aber wieder das Ruder herumreißen und kämpften sich damit auch für den Moment aus der Abstiegszone.
Bei den Kölnern geht es also darum, die gute Form aus den vergangen Spielen zu bestätigen. Hoffnungen liegen dabei auch unter anderem auf Malek El Mala, Bruder vom Riesentalent aus der Profimannschaft, der mit aktuell drei Toren der beste Torschütze der Reserve ist.
Noch eine ganze Ecke erfolgreicher ist der Stürme, der ihm auf der anderen Seite gegenüberstehen wird. Jan Urbich überzeugte nämlich mit zehn Treffern aus den ersten sieben Spielen auf ganzer Linie für die Fohlen. Damit füllte er auch die nominell großen Fußstapfen, die Vorjahres-Top-Torjäger Noah Pesch mit seinem Abgang hinterließ. Stellt sich nun natürlich die Frage, wie lange die Borussia-Reserve auf die Dienste ihrer Lebensversicherung zählen darf, ist mit Polanski nun nämlich auch sein ehemaliger Trainer bei der Bundesligamannschaft in Amt und Würden.
Die Bilanz zwischen den beiden Teams zeigt unterdessen auf die Kölner. In den vergangenen fünf Derbys blieb Gladbach jeweils sieglos. Nichtsdestotrotz dürften die Jungfohlen anhand der bisherigen Leistungen als Favorit in die Partie gehen.
