Gladbach gastiert in der Domstadt. – Foto: SSVg Velbert 02

Live: Rhein-Derby der Zweitvertretungen zwischen Gladbach und Köln Regionalliga West: Der 8. Spieltag ist gleichzeitig auch der Auftakt in die englische Woche. Am Mittwoch trifft die U23 von Borussia Mönchengladbach auf die U21 vom 1. FC Köln. Die Redaktion von FuPa Niederrhein berichtet aus dem Stadion mit einem Liveticker. Verlinkte Inhalte Regionalliga West Borussia MG II 1. FC Köln II

Während die U23 von Borussia Mönchengladbach mit einem Spitzenplatz in der Regionalliga West flirtet, wird der angestammte Cheftrainer Eugen Polanski nicht mehr am Seitenrand stehen. Für ihn dürften für den Moment seine Assistenten Daniel Mair und Tobias Trulsen federführend übernehmen. Es geht gegen den Lokalrivalen, die U21 des 1. FC Köln, die holprig in die Saison gestartet ist, aber zuletzt eine kleine Siegesserie begann.

Köln kam zuletzt wieder ins Rollen