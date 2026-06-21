+++ LIVE +++ Relegation zur Oberliga, Verbandsliga und Landesliga

Am heutigen Sonntag stehen die letzten Relegationsduelle in Württemberg an. Hier gibt es die Live-Übersicht auf die überregionalen Spiele.
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Rückspiel
Spielort: FC Holzhausen
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Finale
Spielort: SV Neustetten (Vogelsangstr. 40, 72149 Neustetten)
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Finale
Spielort: Neckarsulmer Sport-Union (Pichterichstr. 71, 74172 Neckarsulm)
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Finale
Spielort: TSV Dagersheim (Waldstr., 71034 Böblingen)
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Finale
Spielort: VfR Sulz (Jahnstr., 72172 Sulz am Neckar)
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Finale
Spielort: FV Biberach (Wilhelm-Leger-Str., 88400 Biberach an der Riß)
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