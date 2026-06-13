+++ LIVE +++ Relegation zur Oberliga, Verbandsliga und Landesliga

Am heutigen Samstag stehen einige Relegationsduelle aus Württemberg an. Hier gibt es die Live-Übersicht auf die überregionalen Spiele.
Hinspiel - 2. Runde
2. Runde
Spielort: SV Wachendorf
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1. Runde
Spielort: SKV Eglosheim
Spielort: TSV Viktoria Stein
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1. Runde
Spielort: SF Lorch
Spielort: SV Böblingen
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1. Runde
Spielort: VfL Stammheim
Spielort: SV Poltringen
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1. Runde
Spielort: TSV Riedlingen
Spielort: TSG Rottenacker
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