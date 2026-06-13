 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

+++ LIVE +++ Relegation zur Oberliga, Verbandsliga und Landesliga

Auf FuPa gibt es alle aktuellen Spielstände.

von Timo Babic · Heute, 16:20 Uhr · 0 Leser
– Foto: FuPa-Grafik

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga WFV
LL Württemberg St. 2
LL Württemberg St. 1
LL Württemberg St. 3
LL Würt. St. 4

Am heutigen Samstag stehen einige Relegationsduelle aus Württemberg an. Hier gibt es die Live-Übersicht auf die überregionalen Spiele.

Relegation zur Oberliga Baden-Württemberg

Hinspiel - 2. Runde

Heute, 15:30 Uhr
SC Lahr
SC LahrSC Lahr
FC Holzhausen
FC HolzhausenFC Holzhausen
1
1
Abpfiff
+Video

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Relegation zur Verbandsliga Württemberg

2. Runde

Heute, 15:30 Uhr
SG Empfingen
SG EmpfingenSG Empfingen
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
2
3
Abpfiff

Spielort: SV Wachendorf

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Relegation zur Landesliga Württemberg, Staffel 1

1. Runde

Heute, 15:30 Uhr
TV Aldingen
TV AldingenTV Aldingen
SV Allmersbach
SV AllmersbachAllmersbach
2
1

Spielort: SKV Eglosheim

Morgen, 14:30 Uhr
FSV Schwaigern
FSV SchwaigernSchwaigern
SpVgg Satteldorf
SpVgg SatteldorfSatteldorf
14:30live

Spielort: TSV Viktoria Stein

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Relegation zur Landesliga Württemberg, Staffel 2

1. Runde

Heute, 15:30 Uhr
SG Bettringen
SG BettringenBettringen
SV Ebersbach/Fils
SV Ebersbach/FilsEbersbach/F.
1
3
Abpfiff

Spielort: SF Lorch

Heute, 18:00 Uhr
TSV Jahn Büsnau
TSV Jahn BüsnauBüsnau
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen
18:00live

Spielort: SV Böblingen

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Relegation zur Landesliga Württemberg, Staffel 3

1. Runde

Heute, 15:30 Uhr
Sportfreunde Gechingen
Sportfreunde GechingenSF Gechingen
SSC Tübingen
SSC TübingenSSC Tübingen
0
0

Spielort: VfL Stammheim

Heute, 15:30 Uhr
TSV Hirschau
TSV HirschauTSV Hirschau
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
0
2

Spielort: SV Poltringen

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Relegation zur Landesliga Württemberg, Staffel 4

1. Runde

Heute, 15:30 Uhr
SGM Ummendorf/Fischbach
SGM Ummendorf/FischbachSGM Ummendorf/Fischbach
SC Staig
SC StaigSC Staig
0
0
+Video

Spielort: TSV Riedlingen

Heute, 15:30 Uhr
SG Öpfingen
SG ÖpfingenSG Öpfingen
SV Oberzell
SV OberzellSV Oberzell
1
2

Spielort: TSG Rottenacker

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