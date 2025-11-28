 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
Ratingen 04/19 eröffnet den Spieltag am Freitagabend.
Ratingen 04/19 eröffnet den Spieltag am Freitagabend. – Foto: Ulrich Laakmann

LIVE! Ratingen und Jüchen drehen Rückstand, keine Tore in Kleve

Flutlichtspiele, ein Derby und viel Spannung bringt der 15. Spieltag in der Oberliga Niederrhein.

Drei Partien stehen am Freitagabend in der Oberliga Niederrhein an. Unter anderem empfängt Ratingen 04/19 die Holzheimer SG, der VfL Jüchen trifft auf den SV Biemenhorst und der KFC Uerdingen reist zum 1. FC Kleve. Am Samstag sind die Sportfreunde Baumberg und der SV Sonsbeck im Einsatz, Sonntag steht das Derby zwischen der SpVg Schonnebeck und dem ETB SW Essen an. Diese Spiele gibt es außerdem.

________

Liveticker: Ratingen 04/19 - Holzheimer SG

Heute, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
2
1

________

Liveticker: 1. FC Kleve - KFC Uerdingen

Heute, 20:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
0
0

________

Liveticker: VfL Jüchen - SV Biemenhorst

Heute, 20:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
2
1

________

Liveticker: Sportfreunde Baumberg - SV Sonsbeck

Morgen, 16:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
16:00live

________

Liveticker: TSV Meerbusch - FC Büderich

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
14:30live

________

Liveticker: SpVg Schonnebeck - ETB SW Essen

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
15:00

________

Liveticker: Blau-Weiß Dingden - VfB Homberg

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
15:00live

________

Liveticker: SC St. Tönis - 1. FC Monheim

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
15:30live

________

Liveticker: VfB Hilden - DJK Adler Union Frintrop

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
15:30

________________

Das ist der nächste Spieltag

16. Spieltag
Fr., 05.12.25 20:00 Uhr SV Biemenhorst - Sportfreunde Baumberg
Sa., 06.12.25 16:30 Uhr DJK Adler Union Frintrop - Ratingen 04/19
Sa., 06.12.25 18:00 Uhr Holzheimer SG - SV Blau-Weiß Dingden
So., 07.12.25 14:15 Uhr VfB Homberg - SpVg Schonnebeck
So., 07.12.25 14:15 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - 1. FC Kleve
So., 07.12.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - VfB 03 Hilden
So., 07.12.25 15:00 Uhr KFC Uerdingen - TSV Meerbusch
So., 07.12.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SV Sonsbeck
So., 07.12.25 15:30 Uhr FC Büderich - VfL Jüchen-Garzweiler

________________

