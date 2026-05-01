Live: Ratingen muss sich auswärts beim ETB wieder aufrappeln

Rein tabellarisch stellt die Auswärtsfahrt zum ETB Schwarz-Weiß Essen den härtesten Brocken auf dem Restprogramm von Ratingen 04/19 dar. Klar ist: Jeder weitere Patzer könnte das Meisterschaftsrennen entscheiden, da sowohl der KFC Uerdingen als auch der VfB Hilden mit nur einem Punkt Rückstand dicht im Nacken hängen.
Nach einer bedeutenden Niederlage wird gerne im Fußball gerne die Charakterfrage gestellt. So kann und muss Ratingen 04/19 nach der 1:4-Niederlage aus der Vorwoche gegen den KFC Uerdingen nun wieder liefern, um die zwischenzeitlich komfortable Ausgangslage nicht endgültig zu verspielen.
Nach der enttäuschenden Niederlage gegen den KFC richtetet Trainer Damian Apfeld schon den Blick nach vorne: "An der Situation hat sich nicht viel geändert, und wenn du so lange die Liga anführst außer an den Spieltagen eins und vier, dann ist die Erwartungshaltung auch, dass wir aufsteigen. Wir müssen Spiele gewinnen und auf uns schauen, nicht auf andere, und am Freitag am Uhlenkrug eine bessere Leistung bringen."
Mit dem ETB geht es gegen eines der formstärksten Teams der Liga. In der Rückrundentabelle stehen die Schwarz-Weißen sogar gleichauf mit den Ratingern. Dazu können die Essener gänzlich frei aufspielen. Der Klassenerhalt ist längst dingfest gemacht, doch nicht zuletzt durch den 4:2-Sieg gegen den VfB Hilden wurde eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass man den Aufstiegskandidaten nicht einfach Geleitschutz gewähren möchte.
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