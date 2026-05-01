 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Live: Ratingen muss sich auswärts beim ETB wieder aufrappeln

Oberliga Niederrhein: Auch nach der deftigen Pleite im Spitzenspiel gegen den KFC Uerdingen hat Ratingen 04/19 die Meisterschaft in der eigenen Hand. Gegen den Tabellensechsten muss sich das Team von Damian Apfeld schnellstmöglich fangen. FuPa Niederrhein berichtete in einem ausführlichen Liveticker und liefert Live-Bilder vom Seitenrand. Am Tag der Arbeit geht es schon um 15 Uhr los.

von Markus Becker · Heute, 10:15 Uhr · 0 Leser
Damian Apfeld will mit Ratingen 04/19 zurück in die Erfolgsspur.
Damian Apfeld will mit Ratingen 04/19 zurück in die Erfolgsspur. – Foto: Imago Images

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
ETB SW Essen
Ratingen

Rein tabellarisch stellt die Auswärtsfahrt zum ETB Schwarz-Weiß Essen den härtesten Brocken auf dem Restprogramm von Ratingen 04/19 dar. Klar ist: Jeder weitere Patzer könnte das Meisterschaftsrennen entscheiden, da sowohl der KFC Uerdingen als auch der VfB Hilden mit nur einem Punkt Rückstand dicht im Nacken hängen.

Ratingen muss wieder in Fahrt kommen

Heute, 15:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
15:00live

Nach einer bedeutenden Niederlage wird gerne im Fußball gerne die Charakterfrage gestellt. So kann und muss Ratingen 04/19 nach der 1:4-Niederlage aus der Vorwoche gegen den KFC Uerdingen nun wieder liefern, um die zwischenzeitlich komfortable Ausgangslage nicht endgültig zu verspielen.

Nach der enttäuschenden Niederlage gegen den KFC richtetet Trainer Damian Apfeld schon den Blick nach vorne: "An der Situation hat sich nicht viel geändert, und wenn du so lange die Liga anführst außer an den Spieltagen eins und vier, dann ist die Erwartungshaltung auch, dass wir aufsteigen. Wir müssen Spiele gewinnen und auf uns schauen, nicht auf andere, und am Freitag am Uhlenkrug eine bessere Leistung bringen."

Mit dem ETB geht es gegen eines der formstärksten Teams der Liga. In der Rückrundentabelle stehen die Schwarz-Weißen sogar gleichauf mit den Ratingern. Dazu können die Essener gänzlich frei aufspielen. Der Klassenerhalt ist längst dingfest gemacht, doch nicht zuletzt durch den 4:2-Sieg gegen den VfB Hilden wurde eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass man den Aufstiegskandidaten nicht einfach Geleitschutz gewähren möchte.

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: