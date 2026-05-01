Live: Ratingen muss sich auswärts beim ETB wieder aufrappeln

Nach einer bedeutenden Niederlage wird gerne im Fußball gerne die Charakterfrage gestellt. So kann und muss Ratingen 04/19 nach der 1:4-Niederlage aus der Vorwoche gegen den KFC Uerdingen nun wieder liefern, um die zwischenzeitlich komfortable Ausgangslage nicht endgültig zu verspielen.

Nach der enttäuschenden Niederlage gegen den KFC richtetet Trainer Damian Apfeld schon den Blick nach vorne: "An der Situation hat sich nicht viel geändert, und wenn du so lange die Liga anführst außer an den Spieltagen eins und vier, dann ist die Erwartungshaltung auch, dass wir aufsteigen. Wir müssen Spiele gewinnen und auf uns schauen, nicht auf andere, und am Freitag am Uhlenkrug eine bessere Leistung bringen."