Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Pokal
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Live: Pokalkracher zwischen Schott Mainz und Wormatia Worms
Schon in Runde drei begegnen sich im Verbandspokal zwei Titelfavoriten +++ Schaut euch die Partie am Dienstag ab 19:30 Uhr live im Stream bei der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung an!
von Stefan Mannshausen · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
Der TSV Schot Mainz empfängt Wormatia Worms im Verbandspokal. Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan
Mainz. Es ist für beide Mannschaften alles andere als ein Wunschlos. Schon in Runde drei des Südwestdeutschen Verbandspokals treffen sich mit dem TSV Schott Mainz und Wormatia Worms zwei absolute Titelfavoriten. Auch in der Oberliga zählen beide Vereine zu den Topteams der Liga. Auf den Gewinner wartet in Runde vier mit dem Ligakonkurrenten TSV Gau-Odernheim dann gleich der nächste Pokalbrocken.