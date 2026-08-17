 2026-08-17T04:56:09.060Z

Pokal

Live: Pokalkracher zwischen Schott Mainz und Wormatia Worms

Schon in Runde drei begegnen sich im Verbandspokal zwei Titelfavoriten +++ Schaut euch die Partie am Dienstag ab 19:30 Uhr live im Stream bei der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung an!

von Stefan Mannshausen · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
Der TSV Schot Mainz empfängt Wormatia Worms im Verbandspokal. Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan
Der TSV Schot Mainz empfängt Wormatia Worms im Verbandspokal. Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan

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Verbandspokal Südwest
Schott Mainz
Worma. Worms

Mainz. Es ist für beide Mannschaften alles andere als ein Wunschlos. Schon in Runde drei des Südwestdeutschen Verbandspokals treffen sich mit dem TSV Schott Mainz und Wormatia Worms zwei absolute Titelfavoriten. Auch in der Oberliga zählen beide Vereine zu den Topteams der Liga. Auf den Gewinner wartet in Runde vier mit dem Ligakonkurrenten TSV Gau-Odernheim dann gleich der nächste Pokalbrocken.

Auch der Ligaauftakt glückte den beiden Teams. Klar ist: Für einen der beiden Kontrahenten setzt es im Drittrundenduell einen ersten herben Dämpfer in der noch jungen Saison. Die Partie wird live im Stream übertragen am 18. August, ab 19:30 Uhr, kommentiert von Sportreporter Stefan Mannshausen und Experte Torben Schröder.

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Morgen, 19:30 Uhr
TSV Schott Mainz
TSV Schott MainzSchott Mainz
VfR Wormatia Worms
VfR Wormatia WormsWorma. Worms
19:30