LIVE: Pokalkracher zwischen RWO und RWE im Ticker

Personell hat sich Koschinat im Pressegespräch am Freitag nicht allzu viele Informationen entlocken lassen. Klar ist nur, dass Felix Wienand das Tor hüten wird. "Das war ganz klar kommuniziert, dass er im Pokal unsere Nummer eins ist. Wir sehen, welche Qualität er hat", sagt der Trainer. Wieder zurück in Essen ist Kaito Mizuta, nachdem er persönliche Angelegenheiten in Japan klären musste. Sein Einsatz sei zumindest eine Option. Selbiges gilt für Klaus Gjasula, dessen Liga-Sperre im Pokal nicht gilt. Nicht dabei sein werden Michael Schultz, der noch mit einer Bauchmuskelzerrung ausfällt, sowie Nico Schulte-Kellinghaus, der in der U19 gegen Fortuna Düsseldorf zum Einsatz kommen und Spielpraxis sammeln soll. Ebenfalls nicht mitmischen kann Cuber Potocnik, der erst in der kommenden Woche wieder teilintegriert ins Mannschaftstraining zurückkehren soll.

Mitte der Woche waren für den Pokalkracher rund 8.500 Tickets im Vorverkauf abgesetzt worden, etwa 3.400 Zuschauer reisen aus Essen an. Marcus Uhlig rechnet insgesamt mit etwa 11.000 Zuschauern im Stadion, die dem Pokalspiel einen würdigen Rahmen verleihen würden. Ausverkauft wird das Stadion damit wohl nicht sein.

In der jüngeren Vergangenheit sprachen die Ergebnisse für den Favoriten aus Essen. In den vergangenen drei Aufeinandertreffen im Niederrheinpokal siegte stets der RWE, in der Regionalliga West wurden meist die Punkte geteilt. Der bislang letzte Oberhausener Erfolg ist auf den 21. Mai 2018 datiert. Im Niederrheinpokalfinale setzten sich die Kleeblätter damals mit 2:1 vor heimischer Kulisse durch.