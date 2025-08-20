RWO darf sich im Pokal keine Fehlleistung erlauben. – Foto: Boris Hempel

Live: Pflichtaufgabe und Fallhöhe für RWO im Pokal gegen Budberg Niederrheinpokal: Nach einem bislang überaus bescheidenen Ligaauftakt wird RW Oberhausen nicht besonders viel Selbstvertrauen aufgebaut haben. In der ersten Pokalrunde gegen Landesligist SV Budberg muss nun tunlichst der nächste Rückschlag vermieden werden. Verlinkte Inhalte Niederrheinpokal RW Oberhausen SV Budberg

Zur absoluten Unzeit steht für Regionalligist RW Oberhausen ein absoluter Pflichtsieg vor der Brust. Mit der 1:5-Pleite gegen Fortuna Köln im Rücken, laufen die Kleeblätter nach der bereits dritten Nullnummer den eigenen Ansprüchen weit hinterher. Sollte der zwei Klassen tiefer agierende SV Budberg tatsächlich für die Sensation sorgen, dürfte der Baum endgültig anfangen zu brennen. Die Redaktion von FuPa Niederrhein begleitet die Partie live vor Ort über Highlight-Clips von FuPa.tv und auch einem kostenlosen Livestream auf Youtube.

Holperstart darf sich nicht auf den Pokal fortsetzen Noch lässt sich nämlich der Auftakt in die Liga an gewissen Ecken und Enden schönreden. Nach dem oftmals angesprochenen Umbruch greift üblicherweise noch nicht jedes Rädchen ins andere. Das Ausmaß der Klatsche im Kölner Südstadion dürfte auch in großen Teilen auf die zwei Platzverweise für Matona Glody-Ngyombo und Nico Klaß zurückzuführen sein. Als noch beide Mannschaften mit jeweils elf Spielern agierten, zeigten die Kleeblätter durchaus vielversprechend spielerische Ansätze. Auch in den beiden anderen Niederlagen stand das Matchglück nicht unbedingt auf Seiten der Oberhausener. Ausreden, die man aber selbst vereinsintern nicht weiter gelten lassen wird. RWO braucht schnellstmöglich positive Resultate, um zumindest wieder in ruhige Fahrwasser zu kommen.

Heute, 19:30 Uhr SV Budberg SV Budberg RW Oberhausen RW Oberhausen 19:30 live PUSH Denn gerade wenn man die Stimmungslage unter den RWO-Fans genauer unter die Lupe nimmt, herrscht schon jetzt die pure Enttäuschung. In einer absolut ausgeglichenen Liga war die Chance auf den Aufstieg so groß wie seit Jahren nicht mehr, etwaige Pläne zum Stadionausbau nach Drittligavorschriften sendeten auch ein Signal, dass die Vereinsspitze nach langer Zeit wieder kurz- bis mittelfristig nach ganz oben schauen möchte. Die Saison ist zwar noch immer noch jung, doch zunächst dürfte erst einmal die Ernüchterung überwiegen.