LIVE! OSV führt im Topspiel, Odenkirchen dreht die Partie

Ein eindeutiger Favorit lässt sich in der Bezirksliga, Gruppe 3, nicht ausmachen. So kann TuRa Brüggen seinen aktuellen Spitzenplatz im direkten Aufeinandertreffen mit dem Tabellendritten, dem OSV Meerbusch, wieder aus der Hand geben. Parallel geht die SpVg Odenkirchen, ebenfalls heißer Aufstiegskandidat, als klarer Favorit in die Partie mit dem SV Lürrip. Als finaler Vertrete des Top-Quartetts messen sich die Sportfreunde Neuwerk am Sonntag mit der DJK Dilkrath, haben im Vergleich zu den Tabellenkonkurrenten aber auch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.
14. Spieltag
14.11.25 DJK Fortuna Dilkrath - Thomasstadt Kempen
14.11.25 TuS Wickrath - OSV Meerbusch
15.11.25 SV Lürrip - Türkiyemspor Mönchengladbach
15.11.25 1. FC Mönchengladbach - VfR Krefeld-Fischeln
16.11.25 SSV Grefrath 1910/24 - SC Union Nettetal II
16.11.25 SC St. Tönis 1911/20 II - Sportfreunde Neuwerk
16.11.25 VfL Tönisberg - SpVg Odenkirchen
16.11.25 1. FC Viersen - CSV Marathon Krefeld
16.11.25 TuRa Brüggen - TSV Krefeld-Bockum
15. Spieltag
28.11.25 OSV Meerbusch - 1. FC Viersen
28.11.25 DJK Fortuna Dilkrath - SC St. Tönis 1911/20 II
29.11.25 SpVg Odenkirchen - SSV Grefrath 1910/24
30.11.25 Sportfreunde Neuwerk - TuRa Brüggen
30.11.25 CSV Marathon Krefeld - 1. FC Mönchengladbach
30.11.25 Thomasstadt Kempen - SC Union Nettetal II
30.11.25 Türkiyemspor Mönchengladbach - VfL Tönisberg
30.11.25 TSV Krefeld-Bockum - TuS Wickrath
30.11.25 VfR Krefeld-Fischeln - SV Lürrip