LIVE! Ordentlicher Beginn für RWE - Janssen vergibt beste Chance

In Sachen Fanpower treffen beim Duell zwischen Rot-Weiss Essen und dem TSV Havelse am Samstag (14 Uhr) in jedem Fall zwei Welten aufeinander. Sportlich geht es für RWE nach dem Fehlstart gegen den 1. FC Saarbrücken (2:5) darum, möglichst schnell für ein erstes Ausrufezeichen zu sorgen und die Stimmung rund um die Hafenstraße wieder aufzuhellen.
Viel Zeit zum Durchatmen bleibt ohnehin nicht. Auf das Heimspiel gegen die Niedersachsen folgen für die Essener zwei Pokalaufgaben, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Am 19. August wartet im Niederrheinpokal der SV Sonsbeck, vier Tage später geht es im DFB-Pokal gegen den FC St. Pauli. Ein erfolgreicher Ligastart wäre für RWE damit nicht nur mit Blick auf die Tabelle wichtig, sondern könnte auch Rückenwind für die anstehenden Pokalspiele geben.
Dass der TSV Havelse dabei keineswegs als einfacher Aufbaugegner nach Essen kommt, zeigte sich bereits am ersten Spieltag. In defensiver Grundausrichtung brachte der Aufsteiger den VfB Stuttgart II beim 2:3 ordentlich ins Schwitzen und musste sich erst spät geschlagen geben. Für Havelse ist die erneute Drittliga-Saison ohnehin etwas Besonderes: Nur aufgrund des Lizenzentzugs des TSV 1860 München darf der Klub bereits im zweiten Jahr in Folge in der 3. Liga antreten.
Auch gegen RWE hat Havelse aus der vergangenen Saison noch gute Erinnerungen. Schon am zweiten Spieltag lieferten sich beide Teams ein spektakuläres Duell, das Lorenzo Paldino mit seinem Ausgleich zum 1:1 in der fünften Minute der Nachspielzeit krönte. Im Rückspiel behielt RWE dann deutlich die Oberhand und setzte sich mit 4:1 durch.
An der Hafenstraße dürfte am Samstag nun vor allem die Erwartungshaltung auf Seiten der Essener liegen. Vor einer stimmungsvollen Kulisse will RWE den Fehlstart vergessen machen und sich das nötige Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben holen.
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