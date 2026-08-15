LIVE! Ordentlicher Beginn für RWE - Janssen vergibt beste Chance 3. Liga: FuPa Niederrhein berichtet im Liveticker über die Partie zwischen Rot-Weiss Essen und dem TSV Havelse. von Markus Becker · Heute, 13:08 Uhr · 0 Leser

Kommt RWE gegen Havelse wieder in die Erfolgsspur? – Foto: Sascha Skroblin

In Sachen Fanpower treffen beim Duell zwischen Rot-Weiss Essen und dem TSV Havelse am Samstag (14 Uhr) in jedem Fall zwei Welten aufeinander. Sportlich geht es für RWE nach dem Fehlstart gegen den 1. FC Saarbrücken (2:5) darum, möglichst schnell für ein erstes Ausrufezeichen zu sorgen und die Stimmung rund um die Hafenstraße wieder aufzuhellen.