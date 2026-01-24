LIVE! Nyuydine bringt RWO gegen Fortunas Zwote in Führung

Doch schon zum Saisonbeginn nahm sich RWO vieles vor, konnte das in den Anfangswochen aber nahezu gar nicht einlösen. Besonders nach dem Hinspiel gegen Fortuna Düsseldorf II (0:1) war mit der der damals zweiten Niederlage zum Auftakt schon ein wesentliche Menge der Euphoriewelle verflossen. Wie schnell finden die Kleeblätter im neuen Jahr ihren Rhythmus? In jedem Fall scheint die Findungsphase der Zugänge abgeschlossen. Spieler wie Seok-Ju Hong und Lucas Halangk haben sich im Verlauf der Hinrunde bereits als richtige Säulen behauptet. Zum neuen Jahr verstärkten sich die Oberhausener zusätzlich mit Rückkehrer Timur Kesim (Hertha BSC Berlin) und Tim Krohn (Hansa Rostock).

Klar ist, dass Oberhausen als unbestrittener Favorit in die Partie mit den Düsseldorfern geht. Schon im Hinspiel gehörten die besseren Chancen - unter anderem ein verschossener Elfmeter von Moritz Stoppelkamp - RWO, doch fehlte die notwendige Kaltschnäuzigkeit. Ob die seitdem immer wieder kriselnde Fortuna diese ein weiteres Mal an den Tag legen kann, sei dahingestellt.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: