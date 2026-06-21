Live: Nievenheim in der Abstiegsrelegation zum Siegen verdammt

Nievenheim muss zwei Tore aufholen. – Foto: Olaf Moll

Für den VdS Nievenheim und die DJK Arminia Lirich findet eine lange Saison ihren Höhepunkt in einem entscheidenden Duell um den Verbleib in der Liga. Die Gäste aus Lirich gehen nach dem Erfolg im Hinspiel mit Vorteilen in das zweite Aufeinandertreffen. Doch gerade in Drucksituationen hat der VdS in den vergangenen Wochen seine Qualitäten unter Beweis gestellt.

Mit drei Siegen aus den letzten vier Ligaspielen sicherte sich der Aufsteiger überhaupt erst die Chance auf den Klassenerhalt. Nach einer schwierigen Hinrunde fand die Mannschaft von Thomas Boldt im Jahr 2026 zunehmend besser in der Bezirksliga zurecht. Ein Problem zog sich jedoch durch die gesamte Saison: die anfällige Defensive. Mit 124 Gegentoren stellte Nievenheim eine der schwächsten Abwehrreihen der Liga – nur Schlusslicht TSV Meerbusch II kassierte noch mehr Treffer. Ob die Defensive im Rückspiel gegen Lirich stabiler steht, wird sich zeigen. An die Wende glaubt Boldt jedenfalls weiterhin: "Wir wurden in dieser Saison schon häufig für abgestiegen erklärt, aber wir geben nicht auf. Ich bleibe optimistisch, dass wir die Klasse halten, auch wenn es am Sonntag sehr schwer wird“, sagte er der Rheinischen Post.

Auch die von Jens Szopinski trainierte DJK Arminia Lirich blickt auf eine Saison mit Höhen und Tiefen zurück. Nach der Hinrunde standen die Oberhausener noch auf einem Abstiegsplatz, ehe sie sich mit einem starken Endspurt in die Relegation retteten. Dort könnten sich insbesondere die beiden späten Treffer von Eric Salobir und Tim Danel aus dem Hinspiel noch als enorm wertvoll erweisen.