LIVE: Mülheimer FC empfängt den Wuppertaler SV Niederrheinpokal: Der Pokalschreck Mülheimer FC trifft auf den Wuppertaler SV.

Die Verantwortlichen beim Mülheimer FC stehen bereits seit Tagen unter Strom. Vieles muss organisiert werden, das Stadion für den erwartet hohen Zuschauerandrang vorbereitet werden. Vierstellig soll es gegen den Wuppertaler SV am Abend schon werden. Allein 250-300 Gästefans werden im Mülheimer Ruhrstadion erwartet. Und die WSV-Akteure werden gewarnt in die Partie gehen: Mit dem 1. FC Monheim und dem TVD Velbert mussten bereits zwei Oberligisten in Mülheim eine Niederlage hinnehmen, was Wuppertal unbedingt vermeiden will. Schlägt der Pokalschreck erneut zu?

So spielen die Mannschaften