Live: MSV und Fortuna kämpfen um Liga A, FC Schalke überragt

Vier Spieltage stehen bei den U19-Junioren der DFB-Nachwuchsliga noch an, ehe die Aufteilung in die Liga A, bei der es später auch um die Deutsche Meisterschaft geht, und die Liga B erfolgt. Während erste Entscheidungen bereits gefallen sind, ist es mancherorts noch hart umkämpft. Der MSV Duisburg und Fortuna Düsseldorf haben noch gute Chancen auf den Einzug in die Liga A, Rot-Weiss Essen kann das bereits abhaken. Borussia Mönchengladbach ist so gut wie sicher weiter. Der Spieltag im Überblick.
12. Spieltag
Sa., 22.11.25 11:00 Uhr FSV Mainz 05 - Fortuna Düsseldorf
Sa., 22.11.25 11:00 Uhr MSV Duisburg - Alemannia Aachen
Sa., 22.11.25 15:00 Uhr SV Elversberg - 1. FC Köln
13. Spieltag
Sa., 29.11.25 11:00 Uhr FC Viktoria Köln - FSV Mainz 05
So., 30.11.25 11:00 Uhr Alemannia Aachen - 1. FC Köln
So., 30.11.25 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - SV Elversberg
_______________
12. Spieltag
Mi., 24.09.25 17:00 Uhr VfL Bochum - Bayer 04 Leverkusen 2:1
Sa., 22.11.25 11:00 Uhr TSV Schott Mainz - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 22.11.25 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - FSV Frankfurt
13. Spieltag
So., 30.11.25 11:00 Uhr Bayer 04 Leverkusen - TSV Schott Mainz
So., 30.11.25 12:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - Borussia Dortmund
So., 30.11.25 13:00 Uhr FSV Frankfurt - VfL Bochum
_______________
12. Spieltag
Do., 20.11.25 19:00 Uhr SC Preußen Münster - DSC Arminia Bielefeld
Sa., 22.11.25 11:00 Uhr SC Paderborn 07 - FC Schalke 04
Sa., 22.11.25 11:00 Uhr SC Rot-Weiß Oberhausen - Borussia Mönchengladbach
Sa., 22.11.25 13:00 Uhr VfL Osnabrück - SV Meppen
13. Spieltag
So., 30.11.25 11:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - SC Paderborn 07
So., 30.11.25 11:30 Uhr FC Schalke 04 - VfL Osnabrück
So., 30.11.25 12:00 Uhr SC Preußen Münster - SC Rot-Weiß Oberhausen
So., 30.11.25 13:00 Uhr Borussia Mönchengladbach - SV Meppen