Live: MSV-Junioren greifen nach dem Pokal

So., 01.06.2025, 11:00 Uhr

Die A-Junioren-Sonderliga hat Bedburdyck dominiert und steht bei noch einem ausstehenden Duell auf dem ersten Tabellenplatz. Nicht einmal verlor das Team in der laufenden Spielzeit, teilte zudem in nur drei Duellen die Punkte bei insgesamt 22 Siegen. Auch im Pokal überzeugte das Team. Gleich in der ersten Runde wurde der Nachwuchs des KFC Uerdingen mit 6:0 vermöbelt, im Achtelfinale gab es einen 3:1-Erfolg nach Verlängerung beim FC Neukirchen-Vluyn. Für Furore sorgten sie dann aber im Viertelfinale. Die Bundesliga-Reserve von Fortuna Düsseldorf unterlag überraschend mit 0:1. Im Halbfinale gab es einen überzeugenden 2:0-Sieg gegen die SG Unterrath. Die Jüchener träumen nun vom großen Coup.

Zebras sind gewarnt

"Die große Gefahr ist, dass wir uns zu sicher sind. Gierath kann mit einem Sieg Verbandsgeschichte schreiben. Wir haben unter der Woche die Sinne geschärft und werden das Spiel von Anfang an mit Herz annehmen müssen. Es wird wichtig sein, dass wir das Momentum früh auf unsere Seite ziehen", erklärt MSV-Coach Marcus Jahn in der NRZ und betont zugleich, dass es für das gesamte Nachwuchsleistungszentrum des MSV ein großer Erfolg sei mit der U19 und der U17 im Endspiel zu stehen. Auch die U15 kann das Endspiel noch erreichen und einen möglichen Dreifachtriumph erreichen.

Für die A-Junioren der Meidericher begann das Pokalabenteuer mit einem deutlichen 8:0-Auswärtssieg beim FC Mettmann, gefolgt von einem kaum weniger klaren 7:1-Sieg beim VfL Rhede. Erneut auswärts siegten die Duisburger im Viertelfinale mit 3:0 gegen den 1. FC Kleve, ehe im Halbfinale Borussia Mönchengladbach mit 1:0 bezwungen werden konnte.