Live: MSV Duisburg zur Pause beim SC Verl hinten

Verhältnismäßig kurz ist die Auswärtsfahrt. Nur knapp 150 Kilometer trennen das Duisburger Wedaustadion und die Sportclub Arena in Verl voneinander. Entsprechend groß ist die Reisefreude bei den MSV-Fans. Mindestens 2.000 werden sich auf den Weg gen Ostwestfalen machen und damit für ein "gefühltes Heimspiel" sorgen, wie MSV-Coach Dietmar betont.

In der vergangenen Saison konnte der MSV beide Partien gegen Verl für sich entscheiden. Während es in der Rückrunde einen klaren 4:2-Sieg gab, bei dem die Zebras kurz nach der Pause durch Patrick Sussek das 4:1 erzielte, machten sie es beim Hinspiel in Verl deutlich spannender. Bis zur 81. Minuten lag der MSV mit 0:2 hinten, ehe die Hirsch-Elf erst die Aufholjagd einleitete und letztlich sogar die Partie noch drehen konnte. Simon Symalla sowie Thilo Töpken sorgten zunächst für den Ausgleich, ehe der eingewechselte Conor Noß in der Nachspielzeit den Duisburger Siegtreffer erzielte.

Apropos Conor Noß: Auch am vergangenen Wochenende kam er als Joker von der Bank, legte sechs Minuten nach seiner Einwechslung Ben Schlicke den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 auf, um in der Schlussphase nach einem kapitalen Meppener Fehler das 3:0 noch selbst zu erzielen. Ob er sich damit für einen Platz in der Startelf qualifiziert hat, wollte Hirsch nicht verraten. Nur so viel: Die Startelf für Samstag steht.