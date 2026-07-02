Live: MSV Duisburg startet in Testspiel-Doppelpack

Bei den Testspielen will der MSV Duisburg ganz Fan-nah sein. – Foto: Arno Wirths

Am Dienstag standen die Spieler des MSV Duisburg zum ersten Mal in der Vorbereitung auf dem Rasen, am Donnerstag und Freitag stehen gleich die ersten beiden Testspiele der Zebras an. Dabei sind sie auf Heimatmission unterwegs und jeweils ein gern gesehener Gast bei den Geburtstagspartys von Viktoria Buchholz und DSC Preußen. Beide Spiele gibt es im Ticker bei FuPa Niederrhein.

Die ersten Trainingseinheiten werden absolviert, die ersten Kilometer abgespult sein. Trotzdem geht der MSV Duisburg als Favorit in die beiden Testspiele gegen die A-Ligisten aus Buchholz und von Preußen. Nicht nur die Ligazugehörigkeit ist nach dem Buchholzer Abstieg gleich, auch der Anlass des Testkicks ist identisch: Viktoria und Preußen feiern Geburtstag. Die Buchholzer können auf eine 120 Jahre andauernde Tradition zurückblicken, Preußen gibt es inzwischen sogar seit 125 Jahren. Tickets für beide Partien sind aktuell noch im Vorverkauf erwerbbar, am Spieltag wird es jeweils eine Tageskasse für kurzentschlossene Fans des Spielvereins geben.

Zum ersten Mal unter Wettkampfbedingungen können sich die Sommer-Zugänge Max Besuschkow, Ramien Safi, Peter Remmert und Frederik Christensen dem Trainerteam und den eigenen Anhängern präsentieren. Für Cheftrainer Dietmar Hirsch steht neben "Spaß und Spielfreude" vor allem die "Fannähe" im Vordergrund, wie er im Rahmen des Auftakttrainings verraten hat. "Wir haben das im letzten Jahr auch so gemacht und da kam es super an. Ich finde, wir haben die Verantwortung, in Duisburg gegen unterklassige Mannschaften zu spielen - und wir mögen das einfach", betont er. Wenn der Mannschaftsbus auf den Sportanlagen eintrifft freut er sich besonders auf den Geruch von Bratwurst und Bier. Fußball kann so schön einfach sein.

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