Live: MSV Duisburg misst sich im Lokalduell mit dem VfB Homberg

In der ersten großen Bewährungsprobe gegen den SC Preußen Münster (1:4) wurden Drittliga-Aufsteiger MSV Duisburg noch die Grenzen aufgezeigt. Gegen den zwei Klassen tiefer agierenden VfB Homberg können die Zebras noch einmal Selbstvertrauen tanken. Der Ligastart

Wer kann sich vor dem Ligastart beweisen?

Auch gegen Münster wurde die Rotationsmaschine von Dietmar Hirsch ordentlich angeschmissen. Der Übungsleiter bot nach den ersten 45 Minuten ein komplett neues Aufgebot an. Auffallen durfte jedoch, dass die exakt gleichen elf Spieler für die Startelf wie beim Testspiel gegen den schottischen Erstligisten Hibernian Edinburgh gewählt wurde, darunter die Zugänge Rasim Bulic, Christian Viet, Dennis Borkowski und Tim Heike. Die ersten Indizien für die Stammelf zum Ligaauftakt gegen den VfB Stuttgart II (2. August 16.30) hat Hirsch also schon gestreut. Womöglich könnte sich dieser Eindruck in den verbleibenden drei Testspielen noch einmal verstärken.