Live: MSV Amateure treffen auf Glück-Auf Sterkrade II Im Herbst wurden die MSV Amateure als Fan-Mannschaft gegründet, nun steht für das Team das erste Testspiel an.

Gut vier Monate sind seit der Nachricht vergangen, dass der MSV Duisburg mit einer zweiten Mannschaft in den Spielbetrieb am Niederrhein zurückkehrt. Ganz unten in der Kreisliga C beginnt zur Saison 2023/24 das Abenteuer des Teams, was sich ausschließlich aus Fans des Drittligisten zusammensetzt. Nach ereignisreichen Wochen, in denen nach einem erfolgreichen Sichtungstraining der Kader weitestgehend zusammengestellt wurde, steht am Abend das erste Testspiel der Truppe an.

Im ersten von bislang sechs ausgemachten Partien in der langen Vorbereitung der Amateure trifft die Mannschaft auf die zweite Garde von Glück-Auf Sterkrade. Ein durchaus anspruchsvoller Opponent für die Elf von Daniel Fischer. In der Kreisliga B stehen die Sterkrader aktuell auf dem vierten Tabellenplatz. Auch wenn der Spitzenreiter schon enteilt scheint, hat sich Glück-Auf dennoch in der Spitzengruppe der Liga festgesetzt.

Trainingsinhalte auf den Platz bringen

Fast drei Monate haben die MSV Amateure inzwischen zusammen trainiert. Aufgrund der Platzsituation zwar nur einmal in der Woche, doch trotzdem hat sich das Team in dieser Zeit weiter gefunden und spielerisch weiterentwickelt. Die Trainingsinhalte gilt es nun auch im einer realen Spielsituation auf den Platz zu bringen.

Der Test gegen Glück-Auf Sterkrade wird dem Trainerteam und der Mannschaft wichtige Erkenntnisse bringen und eine erste Standortbestimmung des Teams sein. Viel Zeit um die gewonnenen Informationen zu verarbeiten bleibt derweil nicht, denn schon am Sonntag steht gegen die zweite Mannschaft des MTV Union Hamborn das nächste Kräftemessen an.