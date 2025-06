Live mit FuPa.tv: Abstiegsrelegation mit VfB Uerdingen und Ratingen

Stattdessen stellt sich die Frage, ob die zwei Entscheidungsspiele den Uerdingern einen kleinen Vorteil in Sachen Matchfitness verschafften, oder stattdessen die Beine nach einer langen Saison allmählich müde werden. Als Pluspunkt war gerade die Moral der Elf von Stefan G. Rex in den beiden Spielen zuletzt nicht abzusprechen. Gegen den TSV Bockum (2:2) rettete noch ein Freistoßtreffer von Leon Lindmüller tief in der Nachspielzeit einen Punkt, auch in der angesprochenen Begegnung gegen Pfalzdorf bäumte sich der VfB mit einer aufopferungsvollen Schlussoffensive gegen den drohenden Knockout. Eine Beobachtung, die den Uerdingern gegen die ausgeruhten Ratinger Mut machen kann.