LIVE: Marienfelde will Meteor die Berlin-Liga vermiesen

Meteor Trainer Demircan Dikmen ist gewarnt – Foto: Chris Ham Photography Sportiv

Der 20. Spieltag der Landesliga Staffel 2 hält das Aufstiegsrennen weiter offen – und bekommt bereits am Dienstagabend mit einem Nachholspiel ein echtes Topspiel vorweggenommen. Tabellenführer BFC Meteor, der am Wochenende beim 1:1 gegen Türkiyemspor überraschend Punkte liegen ließ, empfängt um 19:45 Uhr den drittplatzierten FC Stern Marienfelde, der mit sechs Punkten Rückstand auf die Spitze unbedingt verkürzen will (zum Liveticker ab 19 Uhr 45 gehts unten). Auch insgesamt bleibt das Rennen spannend: Meteor ließ ebenso Punkte liegen wie Verfolger Marienfelde, wodurch SSC Teutonia 99 den Abstand zur Spitze weiter verkürzen konnte. Dahinter bleiben Köpenicker FC und FSV Hansa 07 mit starken Offensivleistungen in Schlagdistanz zu den oberen Plätzen.

Im Tabellenkeller sammelt SC Union 06 derweil wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt, während mehrere Teams aus dem Mittelfeld versuchen, den Anschluss nach oben nicht zu verlieren.