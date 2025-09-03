LIVE: Maaslingen haut Rödinghausen raus - Gütersloh gewinnt souverän

Der SV Rödinghausen reist als klarer Favorit zum ambitionierten Westfalenligisten SC RW Maaslingen. Auch der SuS Bad Westernkotten gehört zur Kategorie Meisterschaftskandidat, aber in der Landesliga 2. Alles andere als ein Auswärtssieg des Regionalliga-Drittplatzierten FC Gütersloh wäre eine Sensation.
Beide Partien könnt ihr im ausführlichen Liveticker auf FuPa Westfalen verfolgen.
SuS Bad Westernkotten – FC Gütersloh 0:3
SuS Bad Westernkotten: Jan Konrad, Luca Kaiser, Merlin Philip Sonntag, Jan Penner, Louis Sprick, Daniel Bertels, David Wallmeier, Davin Hense, Phil Mehn, Lennart Belda (77. Philipp Köster), Marvin Schumacher (62. Henning Klebolte) - Trainer: Christian Nolte - Trainer: Cevahir Evin - Trainer: William Mennie
FC Gütersloh: Roman Schabbing, Leo Weichert, David Winke (85. Jannis Wagner), Niklas Barthel, Aleksandar Kandic, Erik Lanfer, Len Wilkesmann, Jan-Lukas Liehr (63. Henri Bollmann), Luis Frieling (63. Patrik Twardzik), Paolo Maiella (85. Lennard Rolf), Niklas Frese - Trainer: Julian Hesse - Trainer: Andre Kording - Trainer: Matthias Haeder
Schiedsrichter: Lea Bramkamp
Tore: 0:1 Paolo Maiella (31. Foulelfmeter), 0:2 Luis Frieling (51.), 0:3 Paolo Maiella (59.)
RW Maaslingen – SV Rödinghausen 8:7 n.E.
RW Maaslingen: Marcel Redeker, Kilian Tschöpe, Magnus Giersdorff, Jan-Christoph Stühmeier, Elms Jeroen Bornemann, Bastian Schreiber (90. Marcel Hofrath), Jan-Malte Schwier (80. Joel Waterbär), Kadir Yildirim (90. Jesper Fuchs), Paul-Joan Heineking (58. Bastian Rode), Berkan Ersoy (60. Burak Mete Cosar), Faton Islamaj - Trainer: Sergej Bartel
SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Leon Tia (46. Ansgar Kuhlmann), Tim Corsten, Viktor Miftaraj, Mattis Rohlfing, Paterson Chato, Allan Firmino Dantas (46. Lennox Afolabi), Simon Breuer (75. Noah-Henry Köse), Cottrell Ezekwem (65. Marius Bauer), Eduard Probst (83. Niklas Burlage) - Trainer: Dennis da Silva Félix
Tore: 1:0 Jan-Malte Schwier (6.), 2:0 Kadir Yildirim (20.), 2:1 Eduard Probst (44.), 2:2 Simon Breuer (45.+1)
Elfmeterschießen: 3:2 Magnus Giersdorff, 3:3 Tim Corsten, 4:3 Marcel Hofrath, 4:4 Maximilian Hippe, 5:4 Jesper Fuchs, 5:5 Paterson Chato, 6:5 Faton Islamaj, 6:6 Mattis Rohlfing, 7:6 Kilian Tschöpe, 7:7 Marius Bauer, 8:7 Bastian Rode, Viktor Miftaraj (SV Rödinghausen) scheitert