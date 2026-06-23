LIVE: Landesliga-Teams heute im Einsatz – SCG erwartet Härtetest

Verändert nach dem Bayernliga-Abstieg: Marco Ried koordiniert beim SCG den Umbruch. Unterstützt wird er von Jonas Fries, der vom VfB Eichstätt kam. – Foto: Wolfgang Zink

Zwei Landesligisten aus Mittelfranken spielen heute Abend, am 23. Juni. Um 18:45 Uhr trifft der 1. SC Feucht auf Bezirksligist Schnaittach. Der SC Großschwarzenlohe fordert indes den VfB Eichstätt aus der Regionalliga Bayern mit Neu-Trainer Steffen Israel. Anstoß ist um 19 Uhr an der Waldsportanlage 1 in Schwanstetten. Ein besonderes Spiel wird es für Jonas Fries, der aus Eichstätt zum SCG wechselte.