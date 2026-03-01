Live: Landesliga-Gipfeltreffen steigt in Solingen

Nilklas Albrecht und Solingen-Wald empfangen den SC Kapellen. – Foto: Markus Becker

Die nachträglich zugesprochenen Punkte aus der ursprünglichen Niederlage gegen den VfB Hilden II machen die Ausgangslage für die 1. Spvg Solingen-Wald 03 vor dem Gipfeltreffen deutlich komfortabler. Die Klingenstädter liegen nun satte neun Punkte vor dem ärgsten Verfolger SC Kapellen. Mit einem Heimsieg könnte der Tabellenführer dem Meisterrennen fast schon die Luft entziehen.

Der Vorsprung wirkt stabil, doch er wird jetzt einem Härtetest unterzogen. Nach dem Topspiel gegen den SC Kapellen wartet eine Woche später der Drittplatzierte und Lokalrivale DV Solingen. Zwei Spiele, die die Statik der Tabelle noch einmal verschieben könnten.

Über der tatsächlichen Form von Solingen-Wald schwebt dennoch ein zartes Fragezeichen. Auf den ruckeligen Start in die Rückrunde ließ das Team von Daniele Varveri einen klaren 4:0-Erfolg gegen den SC Velbert folgen. Der Unterschied zur Hinrunde ist spürbar: Solche Siege werden inzwischen erwartet. Mit der starken ersten Saisonhälfte ist auch die Erwartungshaltung gewachsen. Alles andere als die Meisterschaft wäre am Ende der Spielzeit eine Überraschung.

Kapellen schnuppert wieder am ganz großen Wurf

Gegen den TSV Solingen schien die hitzige Atmosphäre spürbaren Einfluss auf 03 zu haben. Ein Detail, das die Kapellener aufmerksam registriert haben dürften. Doch der Heimvorteil auf dem kleinen Kunstrasen ist ein echtes Pfund: Abgesehen vom 0:4 gegen DV Solingen gewann der Primus jedes Spiel im eigenen Wohnzimmer.

Auch der SCK bringt ein starkes Argument mit. Die Mannschaft von Lennart Ingmann hat im neuen Jahr noch keinen Punkt abgegeben. Die zwischenzeitlich weit entfernt wirkende Titelchance ist damit wieder greifbar. Mit einem Auswärtssieg könnten die Kapellener nicht nur sich selbst, sondern auch dem restlichen Feld einen großen Gefallen tun – und das Meisterrennen neu entfachen.

