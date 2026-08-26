 2026-08-25T09:27:31.124Z

Livestream

Live: Landesliga-Derby zwischen dem VfB Bodenheim und SVW Mainz

VfB Bodenheim oder SVW Mainz? Wer behauptet sich im Freitagabend-Kracher in der Landesliga? Findet es heraus! Die Allgemeine Zeitung überträgt ab 19.30 Uhr live

von Franziska Donauer · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
So kann das Wochenende beginnen: Der VfB Bodenheim empfängt den SVW Mainz zum Freitagabend-Spiel in der Landesliga. Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan
So kann das Wochenende beginnen: Der VfB Bodenheim empfängt den SVW Mainz zum Freitagabend-Spiel in der Landesliga. Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan

Verlinkte Inhalte

Landesliga Ost
Bodenheim
SVW Mainz

Bodenheim. Was für ein Start ins Wochenende! Der VfB Bodenheim lädt die SVW Mainz am Freitagabend, 28. August, zum Landesliga-Derby ein. Los geht’s um 19.30 Uhr. Interessant: Beide Mannschaften standen sich bereits Ende Juli gegenüber – mit dem besseren Ende für die Bodenheimer.

Im Verbandspokal brauchte es allerdings eine Verlängerung, um den Sieger zu bestimmen. Die Vorzeichen stehen also auf ein umkämpftes, packendes Spiel. Die Allgemeine Zeitung überträgt in voller Länge live, einschalten lohnt sich! Kommentiert von Sportreporterin Franziska Donauer.