Live: Landesliga-Derby zwischen dem VfB Bodenheim und SVW Mainz

Bodenheim. Was für ein Start ins Wochenende! Der VfB Bodenheim lädt die SVW Mainz am Freitagabend, 28. August, zum Landesliga-Derby ein. Los geht’s um 19.30 Uhr. Interessant: Beide Mannschaften standen sich bereits Ende Juli gegenüber – mit dem besseren Ende für die Bodenheimer.

Im Verbandspokal brauchte es allerdings eine Verlängerung, um den Sieger zu bestimmen. Die Vorzeichen stehen also auf ein umkämpftes, packendes Spiel. Die Allgemeine Zeitung überträgt in voller Länge live, einschalten lohnt sich! Kommentiert von Sportreporterin Franziska Donauer.