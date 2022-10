LIVE: Kracher-Duelle im Niederrheinpokal-Achtelfinale Niederrheinpokal: Mit sieben Spielen startet das Achtelfinale am Abend.

Es ist Pokalzeit am Niederrhein: Im Verbandspokal steht an diesem Abend das Achtelfinale an. Insgesamt sieben Spiele im Niederrheinpokal werden angepfiffen, das Essener Stadtderby folgt in der kommenden Woche. Der Pokal-Schreck Mülheimer FC will auch gegen den Wuppertaler SV siegen und der ASV Mettmann hofft auf die Überraschung im Derby gegen die SSVg Velbert.

Die Losfee meinte es für das Achtelfinale im Niederrheinpokal wirklich gut mit dem Fußballfreunden am Niederrhein. Spannende Duelle und packende Derbys stehen an diesem Abend und am kommenden Dienstag auf der Agenda. In der Liga lieferten sich der 1. FC Kleve und der SV Sonsbeck vor wenigen Wochen ein echtes Torfestival. Im Pokal stehen sich die beiden Kontrahenten nun erneut gegenüber. Gelingt dem SVS der nächste Coup?

Des Weiteren gibt es mit den Paarungen TuRU Düsseldorf gegen 1. FC Bocholt, SpVg Schonnebeck gegen Ratingen 04/19 und TSV Meerbusch gegen die Sportfreunde Hamborn 07 gleich drei hochklassige Duelle. In der Grotenburg trifft der KFC Uerdingen auf Rot-Weiß Oberhausen, der ebenso verdient wie überraschend in der 2. Runde dem MSV Duisburg die Grenzen aufzeigte. Zum großen Stadtderby zwischen dem ETB Schwarz-Weiß Essen und Rot-Weiss Essen kommt es dann am kommenden Dienstag.

Das sind die Achtelfinal-Spiele

ASV Mettmann - SSVg Velbert