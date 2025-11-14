Live: Kommt Velbert nach dem ersten Saisonsieg endlich ins Rollen?

_____

Velbert mit viel Rückenwind, Paderborn mit gemischten Gefühlen

Morgen, 14:00 Uhr SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 II SSVg Velbert SSVg Velbert 14:00 live PUSH

In jedem Fall wird Velbert einen neuen Matchwinner brauchen. Siegtorschütze Timo Böhm wird nach seiner Ampelkarte in der Schlussphase gegen Wiedenbrück nicht zur Verfügung stehen. Ohnehin war sein Treffer auch symbolisch besonders wertvoll. Erstmals in dieser Saison behielt Velbert in einem engen, hitzigen Duell die Oberhand. In solchen Partien zeigten die Blauen Löwen zuvor oftmals nicht die notwendige Abgeklärtheit, die es für die restlichen drei Partien zur Winterpause zu bestätigen gilt. Denn auch wenn sich die Aussichten auf einen Klassenerhalt schlagartig verbessert haben, ist es noch ein weiter Weg bis zum rettenden Ufer.

Mit der Auswärtspartie in Paderborn wartet in jedem Fall eine echte Wundertüte auf den Aufsteiger. In der frühen Saisonphase sogar noch an der Tabellenspitze, müssen die Ostwestfalen mittlerweile wieder akut nach unten schauen. Wesentliche Ausrufezeichen in der Bilanz des SCP lassen schon eine Weile auf sich warten. Nach einigen Punkteteilungen in den vergangenen Wochen rutschten die Schützlinge von Thomas Bertels schrittweise weiter nach unten. Eine Pleite gegen den Aufsteiger würde den SCP weiter in den Abstiegskampf versinken lassen.