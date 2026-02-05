Live: Kommt Bocholt gegen Fortunas Zwote endlich ins Rollen?

Zehn Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz müssen natürlich noch nicht für Panikausbrüche sorgen, komplett sicher ist der FCB aber noch nicht. Zumal die Reserve der Düsseldorfer zuletzt kein besonders gute Pflaster darstellte. Seit vier Aufeinandertreffen wartete Bocholt noch auf einen Sieg, im Fall einer Pleite würde das Team von Flinger Broich sogar bis auf zwei Zähler heranrücken.

Dass unter der Führung vom neuen Trainer und mit reichlich personellen Verschiebungen in der Winterpause noch nicht jedes Rädchen ins andere greift, war abzusehen. Über die kommenden Wochen wird daher umso interessanter zu beobachten, ob das Team sich im Vergleich zur Hinrunde weiterentwickeln kann. Der Auftritt gegen einen unangenehmen Gegner kann schon erste Eindrücke dahingehend liefern.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: