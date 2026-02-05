 2026-02-04T11:15:37.617Z

Live: Kommt Bocholt gegen Fortunas Zwote endlich ins Rollen?

Regionalliga West: Der 1. FC Bocholt hofft auf den ersten Sieg unter der Führung von René Lewejohann. Gegen Fortuna Düsseldorf II sahen die Schwatten in der jüngeren Vergangenheit nicht besonders gut aus.

von Markus Becker · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Gegen Gütersloh reichte es zu einem 0:0.
Gegen Gütersloh reichte es zu einem 0:0. – Foto: IMAGO/ Klumpen Sportfoto

Das 0:0 gegen den FC Gütersloh gab nicht nicht ausreichend Aufschluss darüber, ob der 1. FC Bocholt sich allmählich aus dem tabellarischen Niemandsland befreien kann. Gegen Fortuna Düsseldorf II kann das Team von René Lewejohann zumindest einen großen Schritt in Richtung des vorzeitigen Klassenerhalts machen.

Vorsprung auf die Abstiegszone noch komfortabel

Zehn Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz müssen natürlich noch nicht für Panikausbrüche sorgen, komplett sicher ist der FCB aber noch nicht. Zumal die Reserve der Düsseldorfer zuletzt kein besonders gute Pflaster darstellte. Seit vier Aufeinandertreffen wartete Bocholt noch auf einen Sieg, im Fall einer Pleite würde das Team von Flinger Broich sogar bis auf zwei Zähler heranrücken.

Sa., 07.02.2026, 14:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
14:00live

Dass unter der Führung vom neuen Trainer und mit reichlich personellen Verschiebungen in der Winterpause noch nicht jedes Rädchen ins andere greift, war abzusehen. Über die kommenden Wochen wird daher umso interessanter zu beobachten, ob das Team sich im Vergleich zur Hinrunde weiterentwickeln kann. Der Auftritt gegen einen unangenehmen Gegner kann schon erste Eindrücke dahingehend liefern.

