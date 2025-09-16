Live: Köln und Gütersloh wollen siegen

Englische Woche in der Regionalliga West. Mit drei Partien startet der 8. Spieltag bereits am Dienstagabend. Der FC Gütersloh, aktuell Zweiter im Klassement, will den Druck auf Spitzenreiter Sportfreunde Siegen erhöhen. Dafür ist allerdings ein Auswärtssieg bei der Reserve von Borussia Dortmund Pflicht. Ebenfalls in der Verfolgerposition ist Fortuna Köln. Die Südstädter sind im Heimspiel gegen den 1. FC Bocholt gefordert. Außerdem kommt es zum Kellerduell zwischen dem SC Wiedenbrück und dem VfL Bochum II.
Eine sechsköpfige Spitzengruppe hat sich in der Liga ein wenig abgesetzt. Mit Gütersloh und Fortuna Köln sind zwei Teams am Dienstagabend im Einsatz. Die Konkurrenz wird den Ausgang der Partien sicherlich genau verfolgen. Besonders die Siegener, als Aufsteiger mit fünf Siegen und zwei Unentschieden stark in die Saison gestartet, könnten ansonsten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Sie sind am Mittwoch gegen die Sportfreunde Lotte gefordert.
_______________
_______________
_______________
9. Spieltag
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - Sportfreunde Lotte
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SC Wiedenbrück
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr VfL Bochum II - SC Paderborn 07 II
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr Wuppertaler SV - Sportfreunde Siegen
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - SSVg Velbert
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr Bonner SC - SV Rödinghausen
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr FC Gütersloh - FC Schalke 04 II
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr RW Oberhausen - 1. FC Köln II
So., 21.09.25 16:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - Borussia Dortmund II