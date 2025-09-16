Live: Köln und Gütersloh wollen siegen

Fortuna Köln blickt in der Tabelle nach oben. – Foto: Boris Hempel

Englische Woche in der Regionalliga West. Mit drei Partien startet der 8. Spieltag bereits am Dienstagabend. Der FC Gütersloh, aktuell Zweiter im Klassement, will den Druck auf Spitzenreiter Sportfreunde Siegen erhöhen. Dafür ist allerdings ein Auswärtssieg bei der Reserve von Borussia Dortmund Pflicht. Ebenfalls in der Verfolgerposition ist Fortuna Köln. Die Südstädter sind im Heimspiel gegen den 1. FC Bocholt gefordert. Außerdem kommt es zum Kellerduell zwischen dem SC Wiedenbrück und dem VfL Bochum II.