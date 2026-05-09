 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

LIVE! Köln fehlt wieder nur ein Tor zum Aufstieg, WSV erzielt 1:1

Regionalliga West: Ein Sieg von Tabellenführer Fortuna Köln oder eine Niederlage im Parallelspiel von RW Oberhausen würde den Ausgang der Meisterschaft besiegeln. Der Wuppertaler SV kann Platz 16 im Duell gegen Fortuna Düsseldorfs U23 zementieren.

von Markus Becker · Heute, 13:07 Uhr · 0 Leser
Kann sich der WSV auf der letzten Rille in der Regionalliga halten?
Kann sich der WSV auf der letzten Rille in der Regionalliga halten? – Foto: Jochen Classen

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Schalke 04 II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Wenn der SV Rödinghausen seine Aufgabe gegen den SC Wiedenbrück bewältigt, stünden nach der SSVg Velbert auch der Wuppertaler SV als sportliche Absteiger fest. In jedem Fall bleibt aber noch die Mini-Chance über Platz 16, sollte Fortuna Düsseldorf tatsächlich aus der 2. Bundesliga absteigen. Wie es der Zufall will, könnte der WSV ebendiesen 16. Tabellenplatz mit einem Sieg gegen Fortuna Düsseldorfs U23 weiter verteidigen. An der Tabellenspitze wäre alles angerichtet für die Aufstiegsfeier von Fortuna Köln. Im heimischen Südstadion könnten die Rheinländer mit einem Sieg gegen die Sportfreunde Siegen alles klarmachen. Auch wenn RW Oberhausen parallel gegen Borussia Mönchengladbach verliert, stünden die Kölner als Meister fest. RWO kann seinerseits im Topspiel mit den Jungfohlen die Vizemeisterschaft dingfest machen.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Regionalliga West

>>> Folge der Regionalliga West auf WhatsApp

>>> Hier geht es zum Spielplan der Regionalliga West

>>> So funktionieren Aufstieg und Abstieg in der Regionalliga West

____

Liveticker: FC Schalke 04 II - 1.FC Bocholt

Heute, 14:00 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
0
0

____

RW Oberhausen - Borussia Mönchengladbach II

Heute, 14:00 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
0
0

____

Liveticker: Fortuna Düsseldorf II - Wuppertaler SV

Heute, 14:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
1
1

____

Liveticker: Bonner SC - Sportfreunde Lotte

Heute, 14:00 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
VfL Sportfreunde Lotte
VfL Sportfreunde LotteSF Lotte
0
2

____

Liveticker: Fortuna Köln - Sportfreunde Siegen

Heute, 14:00 Uhr
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
1
1

____

Liveticker: SV Rödinghausen - SC Wiedenbrück

Heute, 14:00 Uhr
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
0
0

____

Liveticker: Borussia Dortmund II - 1. FC Köln II

Morgen, 17:00 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
17:00live

____

So geht es am letzten Spieltag weiter


34. Spieltag
16.05.26 1. FC Köln II - FC Schalke 04 II
16.05.26 SC Wiedenbrück - Borussia Dortmund II
16.05.26 SC Paderborn 07 II - SV Rödinghausen
16.05.26 Sportfreunde Siegen - SSVg Velbert
16.05.26 VfL Sportfreunde Lotte - SC Fortuna Köln
16.05.26 Wuppertaler SV - Bonner SC
16.05.26 VfL Bochum II - Fortuna Düsseldorf II
16.05.26 Borussia Mönchengladbach II - FC Gütersloh
16.05.26 1. FC Bocholt - RW Oberhausen

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: