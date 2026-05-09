LIVE! Köln fehlt wieder nur ein Tor zum Aufstieg, WSV erzielt 1:1

Kann sich der WSV auf der letzten Rille in der Regionalliga halten? – Foto: Jochen Classen

Wenn der SV Rödinghausen seine Aufgabe gegen den SC Wiedenbrück bewältigt, stünden nach der SSVg Velbert auch der Wuppertaler SV als sportliche Absteiger fest. In jedem Fall bleibt aber noch die Mini-Chance über Platz 16, sollte Fortuna Düsseldorf tatsächlich aus der 2. Bundesliga absteigen. Wie es der Zufall will, könnte der WSV ebendiesen 16. Tabellenplatz mit einem Sieg gegen Fortuna Düsseldorfs U23 weiter verteidigen. An der Tabellenspitze wäre alles angerichtet für die Aufstiegsfeier von Fortuna Köln. Im heimischen Südstadion könnten die Rheinländer mit einem Sieg gegen die Sportfreunde Siegen alles klarmachen. Auch wenn RW Oberhausen parallel gegen Borussia Mönchengladbach verliert, stünden die Kölner als Meister fest. RWO kann seinerseits im Topspiel mit den Jungfohlen die Vizemeisterschaft dingfest machen.