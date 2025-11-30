LIVE Kleinfeld-WM in Mexiko: Wie läuft der Auftakt gegen die Ukraine?

Deutschland startet am heutigen Sonntag in die Kleinfeld-Weltmeisterschaft. Gegner ist um 17 Uhr Ortszeit (23 Uhr deutscher Zeit) die Ukraine.

FuPa wird ausführlich von der Partie berichten. Zudem verlinken wir euch hier den Youtube-Stream der International Socca Federation sowie den Twitch-Stream des deutschen Kleinfeld-Fußball-Verbands.

Stay tuned!