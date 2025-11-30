 2025-11-28T07:03:18.113Z

Ilias Anan, Leistungsträger beim westfälischen Oberligisten SG Wattenscheid 09, ist einer der Hoffnungsträger im deutschen Team.
Ilias Anan, Leistungsträger beim westfälischen Oberligisten SG Wattenscheid 09, ist einer der Hoffnungsträger im deutschen Team. – Foto: Julian Meusel

LIVE Kleinfeld-WM in Mexiko: Wie läuft der Auftakt gegen die Ukraine?

Der "Socca World Cup" findet zum zum ersten Mal in Amerika statt. Vom 29. November bis 7. Dezember kämpfen die 32 besten Teams der Welt in Cancun/Mexiko um den Titel des Kleinfeld-Weltmeisters 2025.

Deutschland startet am heutigen Sonntag in die Kleinfeld-Weltmeisterschaft. Gegner ist um 17 Uhr Ortszeit (23 Uhr deutscher Zeit) die Ukraine.

FuPa wird ausführlich von der Partie berichten. Zudem verlinken wir euch hier den Youtube-Stream der International Socca Federation sowie den Twitch-Stream des deutschen Kleinfeld-Fußball-Verbands.

Stay tuned!

Socca World Cup, Gruppe G
Deutschland - Ukraine

Heute, 23:00 Uhr
Deutschland
DeutschlandDeutschland
Ukraine
UkraineUkraine
23:00live

Die Streams zum deutschen Spiel werden hier eingebettet, sobald verfügbar.

Hier könnt ihr den gesamten Socca World Cup live auf Youtube verfolgen.

>>> So liefen die beiden Testspiele in Mexiko

>>> Das ist der deutsche WM-Kader

