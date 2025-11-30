Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ilias Anan, Leistungsträger beim westfälischen Oberligisten SG Wattenscheid 09, ist einer der Hoffnungsträger im deutschen Team. – Foto: Julian Meusel
LIVE Kleinfeld-WM in Mexiko: Wie läuft der Auftakt gegen die Ukraine?
Der "Socca World Cup" findet zum zum ersten Mal in Amerika statt. Vom 29. November bis 7. Dezember kämpfen die 32 besten Teams der Welt in Cancun/Mexiko um den Titel des Kleinfeld-Weltmeisters 2025.