LIVE: Kleinfeld-WM in Mexiko - Viertelfinale ab 0.15 Uhr

Das Viertelfinale steht in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Programm. Los geht es um 0.15 Uhr deutscher Zeit. Deutschland ist erst im letzten Spiel dabei. Gegner ist die Niederlande, die durchaus als Überraschung in den Top 8 gilt, so dass die Favoritenstellung bei unserer deutschen Kleinfeld-Nationalmannschaft liegt. Der Anstoß erfolgt aller Voraussicht nach um 3.30 Uhr deutscher Zeit.
FuPa wird im ausführlichen Liveticker berichten.
Kasachstan - Ukraine (Anstoß 0.15 Uhr)
Tschechien - Polen (Anstoß 1.20 Uhr)
Mexiko - Bulgarien (Anstoß 2.25 Uhr)
Niederlande - Deutschland (Anstoß 3.30 Uhr)
Zum Liveticker:
DKFV-Stream (mit deutschem Kommentar)
Liveticker zum Nachlesen:
Ungarn – Deutschland 2:3 n.E. (1:1, 1:1)
Deutschland: Lukas Betz, Leevi Andreß - Tobias Haitz, Dominik Ammon, Sven Wurm, Ilias Anan, Jacob Göker, Hischem Metidji, Konstantin Fries, Amar Cekic, Benedict Chandra, Halil Ibrahim Yilmaz, Yannick Zierden - Trainer: Marc Müller - Trainer: Malte Froehlich
Tore: 1:0 (1.), 1:1 Tobias Haitz (7.)
Penalty-Schießen: Ungarn verschießt, Yilmaz verschießt, Ungarn verschießt, Metidji verschießt, 2:1 Ungarn, 2:2 Cekic, Ungarn verschießt, Haitz verschießt, Ungarn verschießt, 2:3 Fries.
Re-Stream (mit deutschem Kommentar)
Re-Stream (mit englischem Kommentar)
