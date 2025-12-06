LIVE: Kleinfeld-WM in Mexiko - Viertelfinale ab 0.15 Uhr

Das Viertelfinale steht in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Programm. Los geht es um 0.15 Uhr deutscher Zeit. Deutschland ist erst im letzten Spiel dabei. Gegner ist die Niederlande, die durchaus als Überraschung in den Top 8 gilt, so dass die Favoritenstellung bei unserer deutschen Kleinfeld-Nationalmannschaft liegt. Der Anstoß erfolgt aller Voraussicht nach um 3.30 Uhr deutscher Zeit.

FuPa wird im ausführlichen Liveticker berichten.