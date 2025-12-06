 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Amar Cekic (links) bewahrte Deutschland im Penalty-Schießen vor dem Achtelfinal-Aus, als er treffen musste und traf.
Amar Cekic (links) bewahrte Deutschland im Penalty-Schießen vor dem Achtelfinal-Aus, als er treffen musste und traf. – Foto: Julian Meusel

LIVE: Kleinfeld-WM in Mexiko - Viertelfinale ab 0.15 Uhr

Der "Socca World Cup" findet zum zum ersten Mal in Amerika statt. Vom 29. November bis 7. Dezember kämpfen die 32 besten Teams der Welt in Cancun/Mexiko um den Titel des Kleinfeld-Weltmeisters 2025.

Das Viertelfinale steht in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Programm. Los geht es um 0.15 Uhr deutscher Zeit. Deutschland ist erst im letzten Spiel dabei. Gegner ist die Niederlande, die durchaus als Überraschung in den Top 8 gilt, so dass die Favoritenstellung bei unserer deutschen Kleinfeld-Nationalmannschaft liegt. Der Anstoß erfolgt aller Voraussicht nach um 3.30 Uhr deutscher Zeit.

FuPa wird im ausführlichen Liveticker berichten.

>>> zum Spielplan des Socca World Cups

Die Streams zum Viertelfinale

Kasachstan - Ukraine (Anstoß 0.15 Uhr)

Tschechien - Polen (Anstoß 1.20 Uhr)

Mexiko - Bulgarien (Anstoß 2.25 Uhr)

Niederlande - Deutschland (Anstoß 3.30 Uhr)

Zum Liveticker:

Morgen, 03:30 Uhr
Niederlande
NiederlandeNiederlande
Deutschland
DeutschlandDeutschland
03:30live

DKFV-Stream (mit deutschem Kommentar)

Achtelfinale

Liveticker zum Nachlesen:

Heute, 04:35 Uhr
Ungarn
UngarnUngarn
Deutschland
DeutschlandDeutschland
2
n.E.
3
Abpfiff

Ungarn – Deutschland 2:3 n.E. (1:1, 1:1)
Deutschland: Lukas Betz, Leevi Andreß - Tobias Haitz, Dominik Ammon, Sven Wurm, Ilias Anan, Jacob Göker, Hischem Metidji, Konstantin Fries, Amar Cekic, Benedict Chandra, Halil Ibrahim Yilmaz, Yannick Zierden - Trainer: Marc Müller - Trainer: Malte Froehlich
Tore: 1:0 (1.), 1:1 Tobias Haitz (7.)
Penalty-Schießen: Ungarn verschießt, Yilmaz verschießt, Ungarn verschießt, Metidji verschießt, 2:1 Ungarn, 2:2 Cekic, Ungarn verschießt, Haitz verschießt, Ungarn verschießt, 2:3 Fries.

>>> zum Spielbericht des DKFV

Re-Stream (mit deutschem Kommentar)

Re-Stream (mit englischem Kommentar)

___

>>> So gelang der Achtelfinaleinzug

>>> Das ist der deutsche WM-Kader

