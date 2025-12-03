LIVE Kleinfeld-WM in Mexiko: Deutschland zieht in das Achtelfinale ein

Nach der 0:3-Auftaktniederlage gegen die Ukraine und der äußerst unglücklichen Last-Minute-Pleite gegen Spanien braucht die deutsche Kleinfeld-Nationalmannschaft Schützenhilfe, um noch in das Achtelfinale einziehen zu können.

Die Ukraine, die vermeintlich beste Mannschaft der Gruppe, muss Spanien schlagen (Anstoß 18 Uhr Ortszeit, 0 Uhr deutscher Zeit). Danach muss Deutschland gegen Kolumbien gewinnen (Anstoß 19 Uhr Ortszeit, 1 Uhr deutscher Zeit) und in der Endabrechnung ein besseres Torverhältnis als Spanien aufweisen. Für den schlechtesten Fall, dass Spanien nur mit einem Tor verliert, muss Deutschland Kolumbien mit mindestens drei Toren Unterschied besiegen. Verliert Spanien nicht, ist Deutschland vorzeitig raus!

Von beiden Partien wird FuPa ausführlich im Liveticker berichten. Zudem verlinken wir euch hier den Youtube-Stream der International Socca Federation sowie beim deutschen Spiel auch den Twitch-Stream des deutschen Kleinfeld-Fußball-Verbands.