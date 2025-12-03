LIVE Kleinfeld-WM in Mexiko: Deutschland zieht in das Achtelfinale ein

Nach der 0:3-Auftaktniederlage gegen die Ukraine und der äußerst unglücklichen Last-Minute-Pleite gegen Spanien braucht die deutsche Kleinfeld-Nationalmannschaft Schützenhilfe, um noch in das Achtelfinale einziehen zu können.
Die Ukraine, die vermeintlich beste Mannschaft der Gruppe, muss Spanien schlagen (Anstoß 18 Uhr Ortszeit, 0 Uhr deutscher Zeit). Danach muss Deutschland gegen Kolumbien gewinnen (Anstoß 19 Uhr Ortszeit, 1 Uhr deutscher Zeit) und in der Endabrechnung ein besseres Torverhältnis als Spanien aufweisen. Für den schlechtesten Fall, dass Spanien nur mit einem Tor verliert, muss Deutschland Kolumbien mit mindestens drei Toren Unterschied besiegen. Verliert Spanien nicht, ist Deutschland vorzeitig raus!
Von beiden Partien wird FuPa ausführlich im Liveticker berichten. Zudem verlinken wir euch hier den Youtube-Stream der International Socca Federation sowie beim deutschen Spiel auch den Twitch-Stream des deutschen Kleinfeld-Fußball-Verbands.
Socca World Cup, Gruppe G, 3. Spieltag
Kolumbien – Deutschland 1:7
Deutschland: Lukas Betz, Leevi Andreß - Tobias Haitz, Dominik Ammon, Sven Wurm, Jacob Göker, Hischem Metidji, Konstantin Fries, Amar Cekic, Yannick Zierden, Benedict Chandra, Halil Ibrahim Yilmaz, Ilias Anan - Trainer: Marc Müller - Trainer: Malte Froehlich
Tore: 0:1 (5. Eigentor), 0:2 Benedict Chandra (8.), 0:3 Halil Ibrahim Yilmaz (12.), 0:4 Tobias Haitz (20.+1), 0:5 Hischem Metidji (21.), 1:5 (28.), 1:6 Konstantin Fries (29.), 1:7 Amar Cekic (34.)
Stream zur Partie Ukraine - Spanien (mit englischem Kommentar)
___
Socca World Cup, Gruppe G, 2. Spieltag:
Deutschland – Spanien 2:3
Deutschland: Lukas Betz, Leevi Andreß - Tobias Haitz, Dominik Ammon, Sven Wurm, Jacob Göker, Hischem Metidji, Konstantin Fries, Amar Cekic, Yannick Zierden, Benedict Chandra, Halil Ibrahim Yilmaz - Trainer: Marc Müller - Trainer: Malte Froehlich
Tore: 1:0 Halil Ibrahim Yilmaz (12.), 1:1 (25.), 1:2 (28.), 2:2 Konstantin Fries (36.), 2:3 (40.+7, Technisches Tor nach Regelverstoß bei Penalty)
Hinweis: Sidney Friede, Ex-Hertha-Top-Talent und Icon League-Topspieler, ist aufgrund seiner Rippenverletzung nicht nachgereicht. Dies gab der 27-Jährige am Montagabend während des Icon League-Spieltags bekannt.
Re-Stream (mit englischem Kommentar)
Re-Stream (mit deutschem Kommentar)
Socca World Cup, Gruppe G, 1. Spieltag:
Deutschland – Ukraine 0:3 (0:1)
Deutschland: Lukas Betz, Tobias Haitz, Dominik Ammon, Sven Wurm, Ilias Anan, Jacob Göker, Hischem Metidji, Konstantin Fries, Yannick Zierden, Benedict Chandra, Halil Ibrahim Yilmaz - Trainer: Marc Müller - Trainer: Malte Froehlich
Tore: 0:1 (9.), 0:2 (28.), 0:3 (34.)
Re-Stream (mit englischem Kommentar):
Re-Stream (mit deutschem Kommentar)