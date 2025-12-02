LIVE: Kleinfeld-WM in Mexiko - Deutschland unter Druck gegen Spanien

Nach der 0:3-Auftaktniederlage gegen die Ukraine steht die deutsche Kleinfeld-Nationalmannschaft im zweiten Gruppenspiel gegen Spanien unter Zugzwang. Verlieren verboten ist das Motto!

Um 19 Uhr Ortszeit (1 Uhr deutscher Zeit) ist die Partie angesetzt. FuPa wird ausführlich im Liveticker von der Partie berichten. Zudem verlinken wir euch hier den Youtube-Stream der International Socca Federation sowie den Twitch-Stream des deutschen Kleinfeld-Fußball-Verbands.

Die Ukraine bestätigte derweil am Nachmittag deutscher Zeit, dass sie der klare Gruppenfavorit sind. Kolumbien, das zum Auftakt Spanien mit 2:1 besiegt hatte, unterlag klar mit 1:6. Nun gilt es für Deutschland, mit einem Sieg gegen Spanien ein "Gruppen-Finale um Platz 2" gegen Kolumbien zu erreichen.