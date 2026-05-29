Live: KFC Uerdingen will die Aufstiegschance in Meerbusch bewahren

Durch die deutliche 1:6-Pleite gegen die SpVg Schonnebeck und dem 1:1-Remis gegen Abstiegskandidat 1. FC Kleve verlor der KFC den Anschluss an die Tabellenspitze. Gegen den TSV Meerbusch zum einen der kleine Negativtrend beendet werden und zudem die Aufstiegschance bewahrt werden.

Im Hinspiel konnten sich die Uerdinger knapp mit 2:1 durchsetzen. Bei einem erneuten Erfolg gegen den TSV würde der KFC zumindest an dem Tabellenführer aus Ratingen dran bleiben. Um diesen zu stürzen müsste der Liga-Primus allerdings in den kommenden beiden Partien verlieren.

Mit dem Tabellensechsten aus Meerbusch warten jedoch ein harter Brocken auf das Team von Stöhr. Mit 47 Punkten steht der TSV auf dem sechsten Platz und will diesen mit einem Sieg gegen den KFC verteidigen. Die Zuschauer dürfen sich somit auf ein intensives und spannendes Duell freuen.